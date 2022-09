Gers. Une épicerie sociale et solidaire inaugurée à Fleurance

Une épicerie sociale et solidaire ouvre ses portes dans la ville de Fleurance à partir du lundi 19 septembre.

L’épicerie sociale et solidaire Le panier fleurantin ouvre ses portes dans la ville de Fleurance à partir du lundi 19 septembre. Crédit photo : Ville de Fleurance

Voilà de quoi soulager le portefeuille des ménages fleurantins. Une épicerie sociale et solidaire ouvre ses portes à Fleurance, une commune de six milles habitants à 25 kilomètres au Nord d’Auch, dans le Gers. Elle s’appelle Le panier fleurantin et pourra accueillir ses premiers clients dans un espace de 80 m2 à partir du lundi 19 septembre. Ce service doit permettre d’apporter une aide alimentaire aux familles.

« Face aux difficultés rencontrées auxquelles s’ajoute l’inflation des derniers mois, la municipalité au travers de son Centre communal d’action sociale a souhaité venir en aide des populations fleurantines exclues : celles qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs sociaux car, avec des revenus trop élevés ou ne répondant pas aux critères, mais qui n’ont pas assez pour subvenir correctement à leurs besoins », indique la Mairie de Fleurance dans un communiqué.

Plus qu’une simple épicerie à Fleurance

La nouvelle épicerie sociale et solidaire ne se limitera pas à la vente. « L’objectif est aussi de proposer un espace convivial d’accueil et d’échanges afin de recréer du lien social. Les usagers bénéficieront également d’un suivi avec un travailleur social afin de leur permettre d’améliorer leur situation. En effet, l’épicerie sociale n’a pas vocation à couvrir tous les besoins alimentaires d’un foyer, mais elle doit lui permettre de faire une économie sur le budget alimentaire en réalisant une partie des achats à moindre coût dans l’épicerie », explique la municipalité.

Le panier fleurantin est aussi un projet de territoire qui va s’appuyer sur les acteurs locaux (petits producteurs du marché, commerçants de Fleurance ou grande distribution) afin de récupérer les invendus. L’épicerie sera installée au 54 rue Adolphe Cadéot à Fleurance.