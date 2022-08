[Visites insolites] La caserne Espagne à Auch dans le Gers

L’Occitanie regorge de sites méconnus qui témoignent pourtant de la richesse patrimoniale locale. Le Journal Toulousain vous emmène, hors des sentiers battus, à la découverte d’endroits caractéristiques de la région, qui figurent rarement dans les guides touristiques. Aujourd’hui, rendez-vous dans le Gers pour découvrir la caserne Espagne à Auch.

Si l’escalier monumental avec ses 374 marches est un édifice incontournable à Auch, l’ancien site militaire de la caserne Espagne est en passe de le devenir. Clos depuis plusieurs dizaines d’années, il est désormais accessible au public pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes. Ses entrées rue du 8-Mai et avenue de l’Yser ont effectivement ouvert au mois d’avril dernier.

À vélo ou à pied, vous pouvez ainsi traverser la caserne Espagne alors qu’il fallait jusqu’à présent la contourner. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique de la ville et de marcher dans les pas de soldats. Le site a effectivement été un quartier de cavalerie pendant près de deux siècles.

L’Histoire de la caserne Espagne à Auch

Pour la petite histoire, Auch n’avait ni garnison fixe, ni caserne et ce, jusqu’au 18e siècle. Les soldats logeaient alors chez l’habitant ou dans les anciennes portes de l’enceinte médiévale. Pour remédier à cela, la Ville d’Auch décide d’acquérir en 1776 une maison route de Roquelaure pour la transformer en caserne. Les premiers escadrons s’y installent dès 1835.

D’année en année et au fil des besoins, le site s’agrandit jusqu’à couvrir 13,6 ha en bordure du Gers. Il rassemblera jusqu’à 1 000 hommes et 800 chevaux dans ses heures de gloire. De quoi conférer d’importantes retombées économiques pour la ville. Mais un siècle plus tard, le site est totalement déserté. Les derniers militaires font leur départ en 1997.

Redécouvrir cet ancien site militaire

Depuis, la caserne Espagne était fermée. Impossible d’y accéder. Mais en 2017, la Ville d’Auch rachète auprès de l’Etat l’ancien site militaire de la caserne Espagne pour un projet de revalorisation. Elle compte effectivement le reconvertir en espaces publics, lieux de vie, de loisirs et de travail. En attendant, les visiteurs vont pouvoir faire la rencontre de cet édifice jusqu’à présent à l’abandon.

Mis à part le passage d’une longueur de 300 mètres entre les deux entrées de la caserne, vous pouvez en effet déambuler sur les places d’armes, admirer la vue sur la haute ville depuis le pont au-dessus du Gers et l’architecture des bâtiments de la caserne. Mais ces derniers restent inaccessibles. Il n’est effectivement pas possible de les découvrir de l’intérieur.

Des visites guidées à la caserne Espagne

Votre soif d’Histoire et de découverte pourra toutefois être rassasiée. En effet, plusieurs visites guidées en extérieur sont régulièrement proposées pour en apprendre plus sur l’ancien site militaire de la caserne Espagne. Ce sera notamment le cas le samedi 20 août. Lors de cette visite, vous pourrez vous laisser conter l’histoire de cet ancien quartier de cavalerie et appréhender son architecture.

Une autre visite guidée sera également organisée lors des journées du patrimoine le samedi 17 septembre prochain. Des panneaux d’information sont par ailleurs disposés tout au long du parcours pour vous permettre d’en apprendre plus sur l’histoire du site, mais également les chantiers et le projet en cours. Le site est effectivement en travaux.