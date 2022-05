RN 124 : la circulation légèrement perturbée près d’Auch en raison de travaux

Ces travaux débuteront fin mai et dureront une vingtaine de jours. Ils consistent au renouvellement de la chaussée sur une portion de la RN 124 au niveau d’Ordan-Larroque. La circulation sera adaptée en conséquence.

Travaux: la circulation sera légèrement perturbée sur la RN 124 à Ordan-Larroque fin mai. CC BY-SA 4.0 / François Goglins

Avis aux automobilistes qui empruntent la RN 124 au niveau de la commune d’Ordan-Larroque dans le Gers. A partir du 23 mai et jusqu’au 10 juin, une portion de la route va subir des travaux d’entretien, selon un communiqué de la Direction interdépartementale des routes nationales du sud-ouest (DIR Sud-Ouest). L’objectif de ces travaux est de permettre le renouvellement de chaussée hors agglomération sur le territoire du Pays d’Auch. Le montant de l’opération s’élève à 450.000 euros.

La circulation légèrement modifiée la nuit

Concrètement, le chantier se déroulera sur une portion de 1.500 m entre le giratoire de La Hurée (rocade d’Auch) et le lieu-dit Clavary. Le chantier sera réalisé de nuit, entre 21 heures et six heures du matin. Résultat : la circulation sera légèrement perturbée. La largeur laissée à la circulation étant réduite, le croisement des véhicules ne pourra pas se faire en toute sécurité. Elle sera donc gérée par alternat. Cependant, en dehors des heures de chantier, “les conditions de circulation seront entièrement rétablies”, assure la direction.

Par ailleurs, la DIR Sud-Ouest attire aussi dans son communiqué l’attention des usagers sur la “nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence, notamment la vitesse à proximité du chantier, afin d’assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels intervenant sur le chantier”.

Une route régulièrement en travaux

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la RN 124 subit des travaux. Des précédentes opérations de réfection de la chaussée ont déjà eu lieu en 2016 et 2017. Elles concernaient deux autres portions de la route au niveau de la commune d’Ordan-Larroque.

Par ailleurs, la RN 124 fait aussi l’objet d’un contournement au niveau de Gimont dans le cadre de l’aménagement de la route reliant Auch à Toulouse. Actuellement dans sa dernière phase de construction, sa mise en service est prévue courant 2022.

Le Meur Chloé