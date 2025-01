Les prénoms les plus populaires à Auch en 2024 : Ambre, Juliette et Léo en tête

En ce début d’année 2025, c’est l’heure de faire le point sur les prénoms les plus donnés aux bébés en 2024 à Auch. Et selon les données transmises par l’état civil, 760 naissances ont été enregistrées dans la ville et les prénoms Ambre, Juliette et Léo se hissent au sommet des choix des parents, suivis de Louise, Arthur, et d’autres prénoms prisés. Retour sur les tendances de l’année.

Léo, Ambre et Juliette sont les prénoms de bébés les plus donnés à Auch en 2024. © PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock.com

En ce début d’année 2025, le service Population de la Mairie d’Auch a dévoilé les chiffres de l’année 2024 : 760 naissances ont été recensées, un chiffre quasiment identique à celui de 2023 (762). Parmi ces nouveau-nés, 602 proviennent de familles extérieures à la ville, tandis que 158 sont issus de foyers auscitains. On note également une légère prédominance des garçons, avec 388 naissances masculines contre 372 féminines.

Les prénoms les plus donnés aux bébés nés à Auch

Mais alors, quels sont les premiers les plus donnés à ces bébés nés à Auch en 2024 ? Voici les prénoms les plus populaires à Auch en 2024. Pour les garçons :

Léo Arthur Jules Léon Maël Nino Noé Timéo

Quid des filles ?

Ambre Juliette Louise Emma Adèle Alba Alice Romane

Pour rappel, à l’échelle du département du Gers, en 2023, le prénom le plus donné aux garçons était Louis, tandis que pour les filles, c’était Alba.

L’état civil d’Auch en profite également pour faire un bilan sur l’activité de 2024. Et en parallèle des naissances, le service Population a enregistré une diminution des décès : 648 en 2024 contre 679 en 2023. Parmi ces décès, 263 concernaient des Auscitains. Enfin, le nombre de PACS reste stable (57 contre 58 en 2023), mais les mariages sont en nette augmentation : 72 unions célébrées en 2024, contre 50 l’année précédente.