Les spectacles s’enchaînent au 35e festival du Cirque actuel à Auch

La 35e édition du festival du Cirque actuel se déroule jusqu’au samedi 29 octobre à Auch avec une série de spectacles au programme.

La 35e édition du festival du Cirque actuel se déroule jusqu’au samedi 29 octobre à Auch avec une série de spectacles au programme. Photo d’illustration. CC BY-SA 4.0 Jeangagnon

C’est la capitale du cirque pendant une dizaine de jours. Auch, dans le Gers, accueille la 35e édition du festival du Cirque actuel depuis le 20 octobre. Une série de spectacles et d’ateliers sont programmés pour les petits et grands jusqu’au samedi 29 octobre.

Le temps fort du festival du Cirque actuel à Auch promet d’être “Traversée”, un grand spectacle participatif proposé gratuitement dimanche 23 octobre à 16h30 au parc de la Boubée. « Ce sera l’aboutissement de plusieurs semaines de résidence au sein du quartier du Garros ! En immersion durant plusieurs périodes depuis octobre 2021, l’équipe de la compagnie Basinga (artistes, musiciens, techniciens…) a rencontré et partagé des ateliers avec les habitants et les acteurs locaux : musique, couture, initiation à la marche sur un fil… Tous ensemble, ils donneront vie à cette grande Traversée funambule au cœur du quartier ! », annoncent les organisateurs.

Voici les prochains rendez-vous du festival du Cirque actuel à Auch

Du lundi 24 au samedi 29 octobre de midi à 13 heures

Chapiteau haut, CIRC

Accès libre

Lundi 24 octobre

– Cie Attention Fragile (La Boite de Pandore)

– Frédéri Vernier et Sébastien Davis-Vangelder (Out of the blue)

Mardi 25 octobre

– Cie 7bis + Hakim Bah, Arthur B. Gilette, Juan Ignacio Tula (Lontano + Pourvu que la mastication…)

– Cie Basinga (Traversée)

– Cie Bêstîa (Barrières)

Mercredi 26 octobre

– Cirque Exalté (Foutoir Céleste)

– Cie La Frontera (Searching for John)

Jeudi 27 octobre

– Cirque Ici – Johann le Guillerm (Terces)

– Le Troisième Cirque (23 fragments de ces derniers jours)

Vendredi 28 octobre

– Studio Phantôm – Elsa Guérin (Scènes étranges dans la mine d’or)

– Collectif Malunés (BitByBit)

– Cie et vous en vivez (Chaos, couroux et cataclysme)

Samedi 29 octobre

– L’Apprentie compagnie – Caroline Obin (Homo Sapiens)

– Gaël Santisteva (Garcimore est mort)

Informations pratiques : 35e festival du Cirque actuel, jusqu’au samedi 29 octobre à Auch. D’autres détails sur le site de l’événement.