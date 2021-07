Auch. Le Festival du cirque actuel dévoile son avant-programme

Découvrez les spectacles à venir lors du 34e Festival du cirque actuel qui aura lieu à Auch du 21 au 30 octobre 2021.

C’est un avant-goût de fête, et le public peut dès à présent se pencher sur la programmation à venir du 34e Festival du cirque actuel qui aura lieu à Auch du 21 au 30 octobre 2021 (sous réserve de modifications).

L’avant-programme du festival de cirque

Vous retrouverez “La Conf’ ou Comment on est allé là-bas pour arriver ici ?” Par la Cie La Sensitive ; “Robert n’a pas de paillettes” par Arthur Sidoroff de la Cie La Fauve ; “Der Lauf” par les Vélocimanes Associés / Le Cirque du bout du monde ; “M.E.M.M, au Mauvais Endroit au Mauvais Moment” avec Alice Barraud et Raphaël De Pressigny ; “En attendant le grand soir” par la Cie Le Doux Supplice ; “Les hauts plateaux” de Mathurin Bolze de la Cie MPTA ; “Time to Tell” de Martin Palisse & David Gauchard ; “No Rest for Lady Dragon” par la Cie L’Indécente ; “Rapprochons-nous” par La Mondiale générale ; “Les Flyings” avec Mélissa Von Vépy de la Cie Happés ; “A Simple Space” par Gravity & Other Myths ; “Bleu tenace” de Chloé Moglia / Rhizome ; “La Bande à Tyrex” ; “Esquive” de Gaëtan Levêque ; “Tina” par le Théâtre d’Un Jour ; “Oraison” par Rasposo ; “080” par la Cie H.M.G. ; “Ziguilé” par Très-d’Union ; “Vrai” par la Compagnie Sacékripa ; “Pandax”, par Cirque la Compagnie ; “The End is Nigh!” par La Barque Acide ; “Lento e Violento” par Calentina Vortese ; “La volonté du fou” par l’Ésacto’Lido de Toulouse ; “C’est pour toi que je fais ça !” par la 34e promotion du CNAC ; “Circle” par la Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles ; et les spectacles des écoles de la Fédération Française des Écoles de Cirque.

Le public pourra également retrouver “Les Préalables du Festival” du 22 au 25 septembre 2021. Plus d’infos sur le site du festival.

