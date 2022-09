Orages. Trois départements, dont le Gard, en vigilance orange

Météo France place trois départements, dont le Gard, en vigilance orange en prévision d’orages dans l’après-midi et la nuit du vendredi 2 septembre.

L’alerte est lancée. Trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France dans l’après-midi et la nuit du vendredi 2 septembre. L’institut météorologique prévoit un « épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité ».

« Ce vendredi après-midi, des orages se déclenchent des Cévennes à la vallée du Rhône ainsi que sur les reliefs du Vaucluse », annonce Météo France. « Ils deviennent très actifs en fin d’après-midi/soirée avec une forte activité électrique s’accompagnant de grêle et de rafales à 80km/h. De fortes intensités sous orages sont attendues, donnant par endroits 40 mm en peu de temps, très localement 60 à 70 mm en une heure ne sont pas exclus occasionnant alors un risque de ruissellement et d’inondation. »

Des orages dans le Gard

« Sur l’épisode, les cumuls attendus sont de l’ordre de 50 à 80 mm, ponctuellement jusqu’à 100 mm. Enfin, la mise en place de précipitations stationnaires sur deux à trois heures n’est pas exclue, mais cela ne devrait pas donner des cumuls beaucoup plus élevés », prévient Météo France.

« Un vaste système dépressionnaire se met en place ce vendredi sur l’Europe de l’Ouest et la Méditerranée. De l’air froid en altitude vient surmonter une masse d’air encore chaude en surface sur la France et la Méditerranée. Résultat, le temps devient très instable avec de fréquentes précipitations orageuses. C’est dans le Sud-est, sous l’effet d’une dépression secondaire se creusant sur le golfe du Lion et avec une Méditerranée encore chaude que les orages sont les plus actifs avec des pluies très intenses », explique La chaîne météo.