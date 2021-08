Gard. Le port du masque obligatoire élargi

Auparavant obligatoire dans une liste de lieux, le port du masque est désormais imposé dans tous les endroits ouverts au public dans le Gard.

Une nouvelle mesure contre la Covid-19. La préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, a décidé d’élargir les conditions dans lesquelles le port du masque est obligatoire dans le département. Il devient “obligatoire en extérieur pour toute personne de onze ans et plus circulant sur la voie publique ou dans un lieu ou établissement ouvert au public, qu’il soit soumis ou non au passe sanitaire”, selon l’arrêté préfectoral entré en vigueur vendredi 13 août. Ce dernier est valable jusqu’au 15 septembre.

Cependant, l’obligation du port du masque ne s’applique pas sur les plages du littoral gardois et sur les berges des zones de baignade. De même, cette contrainte ne s’applique pas aux cyclistes, aux usagers de deux-roues motorisés, ou encore aux personnes circulant à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels. Il en est de même durant la pratique d’une activité physique ou sportive.

Aussi, certaines personnes ne sont simplement pas concernées par l’obligation du port du masque. Il s’agit des mineurs de moins de 11 ans et des personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

L’arrêté précédent, daté du 16 juillet, rendait le port du masque obligatoire dans une liste de lieux déterminés. Il citait par exemple les marchés de plein-air, les brocantes et vide-greniers, ou encore les foires et fêtes foraines.