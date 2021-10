Gard : des menus bio et locaux dans les collèges pour la semaine du goût

La semaine du goût, du 11 au 17 octobre sera l’occasion de déguster des menus spéciaux, bio et locaux dans les collèges du département du Gard.

Depuis plus de trente ans, la semaine du goût a pour objectif affiché d’éduquer les consommateurs, et surtout les enfants… aux goûts. L’occasion pour le Conseil départemental du Gard de réaffirmer « un engagement de longue date pour l’amélioration de la qualité de vie des Gardoises et des Gardois. La restauration dans les cantines des collèges s’inscrit pleinement dans cette démarche ». C’est ainsi, que, toute la semaine prochaine, les élèves auront droit à des menus confectionnés spécialement pour eux par la diététicienne du Conseil départemental. Avec un thème différent chaque jour.

De la carbonnade flamande au Pont-l’évêque

Des achards de légumes au bœuf façon carbonnade flamande, en passant par le cari de poulet à la créole et le Pont-l’évêque, les collégiens en auront pour leurs papilles. Le lundi sera réservé à un menu 100 % local, avec salade camarguaise, boeuf Saint-Gillois, filet de daurade à la nîmoise ou fromage pélardon. « Aujourd’hui, en valorisant le bio et les circuits courts dans les cantines des collèges gardois, le Conseil départemental montre à nos 21 000 demi-pensionnaires et à leurs familles que nous pouvons contribuer à changer le monde avec notre fourchette. Il faut éduquer les papilles et éveiller les consciences pour faire de nos collégiens des consommateurs et des citoyens éclairés », conclut Françoise Laurent-Perrigot, présidente du Conseil départemental du Gard.

Source : communiqué de presse