Gard. Au Grau du Roi, Port Camargue est en fête

Ce samedi 20 août 2022, c’est la fête au port de plaisance du Grau du Roi (Gard), qui s’anime toute la journée. Voici le programme.

Les festivités ont déjà commencé au matin. Ce samedi 20 août 2022, la fête du port de plaisance du Grau du Roi se tient dans le Gard.

Pendant toute la journée, Port Camargue va être agité par les animations prévues par la mairie et des associations. Du matin au soir, Les marins d’eau douce et Macadam déambulent en musique. Un vide-greniers se tient également au parc du centre commercial le Trident, de 8h à 18h.

Le programme de la fête au Grau du Roi

De 9h à 12h, l’association des voiles Latines propose une balade sur le Mourre de Pouar. Du côté de la Capitainerie de Port Camargue, la navette portuaire est gratuite pendant presque toute cette journée de fête au Grau-du-Roi. Le départ se fera toutes les trente minutes, de 9h à 12h30 et de 15h à 23h30. Les dons seront reversés aux Sauveteurs en Mer (SNSM).

Il sera d’ailleurs possible de se balader sur la vedette de la SNSM, de 10h à 13h. Les secouristes, accompagnés des sapeurs-pompiers, feront une démonstration de secours en mer à 16h.

À 11h, le traditionnel défilé de juments et poulains sera accompagné de celui des arlésiennes, des fifres et des tambourins (Roussataïo). Le trajet se fera entre la Capitainerie du port de plaisance et le parking de bonne espérance.

À 15h, une course d’annexes sans moteur aura lieu, pour enfants et adultes (cérémonie de remise des prix à 18h). La Vespérale (fin de régate dans l’avant port) est organisée par la société nautique entre 20h et 20h30, à observer en mangeant des grillades.

La journée se terminera par un feu d’artifice à la digue Nord, à 22h, et un bal public au pied de la Capitainerie en compagnie de l’orchestre Guy Icard, à 22h30.