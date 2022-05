A Jonquières-Saint-Vincent, rencontre entre les confréries du Languedoc

Les confréries du Languedoc-Roussillon se donnent rendez-vous ce samedi 21 mai à Jonquières-Saint-Vincent pour le rassemblement régional de l’Académie.

Les confréries du Languedoc-Roussillon se retrouvent dans le Gard. ©Père Igor/CC BY-SA 4.0

Après deux ans d’attente en raison de la crise sanitaire, les confréries vont pouvoir fêter leurs retrouvailles. Pour cette année 2022, c’est la commune de Jonquières-Saint-Vincent qui va le grand rassemblement annuel de l’Académie des confréries. Au programme de la journée, retrouvailles et échanges avec la centaine de membres des différentes communautés qui seront présents au rendez-vous. Les personnes qui souhaitent venir à la rencontre des congrégations verront un défilé dans les rues de la commune. Cette année, les Consuls du Beaucaire et Terre d’Argence ont la responsabilité d’organiser la traversée du village gardois.

Une vingtaine de confréries seront présentes

De nombreuses confréries issues de tout l’ex-Languedoc-Roussillon sont attendues : la Confrérie des chevaliers gourmands du Gévaudan et celle de Peyroulade (Lozère), la Grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary, la Mesnie des chevaliers du Fitou et le Consulat de Septimanie (Aude), la Commende majeure du Roussillon et celle de l’escargot du Roussillon (Pyrénées-Orientales), Confrérie des mille et une pâtes, tielles et coquillages du bassin de Thau (Hérault)…

Un évènement qui résonne jusqu’en Belgique

Une communauté de Wallonie sera également présente au rendez-vous. C’est la Confrérie du Stofé (Wawre) qui viendra dans le Languedoc-Roussillon pour défendre ses valeurs gastronomiques. Une façon pour l’Académie des confréries régionales de fêter ses 40 ans l’hiver prochain avec un peu d’avance.

Andrea Zuccon