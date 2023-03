Vacances d’hiver dans le Gard : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une nouvelle sélection d’idées de sorties dans le Gard pour profiter en famille ou entre amis des derniers jours des vacances d’hiver. Les enfants peuvent par exemple se glisser dans la peau de petits Romains d’un jour, ou encore, découvrir le quotidien des habitants pendant la révolution industrielle. Vous pouvez aussi participer aux carnavals organisés dans le département.

Des sorties pour les enfants au musée de la Romanité, dans le Gard, pendant les vacances d’hiver. CC Graeme Churchard

Voyage dans l’Antiquité pendant les vacances d’hiver

Le musée de la Romanité, à Nîmes dans le Gard, organise des sorties originales pour les enfants pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver. Les visites intitulées “Vis ma vie de petit Romain” leur proposent en effet, comme leur nom l’indique, de se glisser dans la peau d’un enfant Romain chaque après-midi, pendant plus d’une heure. Au cours de l’Antiquité, « de sa naissance à l’âge adulte quand il devient citoyen, alors qu’il grandit, joue et apprend, chaque enfant connaît un destin différent selon ses origines, son âge ou encore son genre », racontent les organisateurs de l’animation. C’est justement ce qu’apprendront les participants, tout en découvrant en quoi consistait le quotidien des enfants de l’Empire Romain.

L’occasion aussi de comprendre à quoi ressemblait l’école à cette époque, qui était bien différente de la scolarité d’aujourd’hui. Les petits Romains s’essayeront d’ailleurs à l’écriture sur tablette, non pas numérique, mais bien en cire, comme celles utilisées autrefois. Puis, la visite se terminera par un atelier de fabrication d’amulettes protectrices traditionnellement offertes aux enfants pendant l’Antiquité.

Infos pratiques : Musée de la Romanité, 16 boulevard des Arènes, Nîmes. Visites pour les enfants de 7 à 12 ans. Du mercredi 1er au samedi 4 mars à 15h. Durée : 1h30. Tarifs : de 3 à 8 euros. Réservations en ligne.

Des sorties pour célébrer le carnaval dans le Gard

Multipliez les sorties dans les différents carnavals du Gard jusqu’à la fin des vacances d’hiver. CC Jessica Rockowitz

Profitez des derniers jours des vacances d’hiver pour participer aux événements organisés aux quatre coins du Gard pour célébrer le Carnaval. Le Café associatif “Les petites mains”, à Uzès, vous invite par exemple à un grand bal déguisé dédié aux familles ce jeudi 2 mars dans l’après-midi. Un défilé traditionnel aura également lieu à 15h ce dimanche 5 mars dans le centre-ville de Montaren-et-Saint-Médiers, à quelques kilomètres d’Uzès. L’événement se clôturera avec des lancers de poudres colorées, comme pendant la célèbre fête indienne Holi, puis avec un goûter offert par l’association des parents d’élèves, pendant que les enfants s’amuseront à casser des piñatas.

Jusqu’au samedi 4 mars prochain, le Dinopedia parc vous propose également de participer au “carnaval des Dinos”. Même si le défilé est passé, vous pouvez encore participer aux ateliers dino-créatifs, avec de 13h à 14h, puis de 15h à 16h, un stand maquillage pour les enfants qui pourront incarner leurs personnages, leurs animaux, ou bien sûr, leurs dinosaures favoris. Chaque après-midi de cette semaine également, de 14h à 15h, participez à l’atelier de confection de masques de dinosaures aux couleurs vives et chaleureuses. Le fort Saint-André organise par ailleurs un atelier de fabrication de masques de carnaval ce jeudi 2 mars à 14h, qui sera suivi d’une visite de l’édifice.

Infos pratiques : Café associatif, 7 avenue Général Vincent, Uzès. Bal jeudi 2 mars à 15h. Carnaval, 16 route d’Uzès, Montaren-et-Saint-Médiers. Dimanche 5 mars à 15h. Dinopedia parc, 2 rue de la Cantine, Champclauson. Jusqu’au samedi 4 mars. Programme complet. Fort Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon. Jeudi 2 mars à 14h. Tarifs atelier : de 4 à 8 euros. Réservations en ligne.

Les inventions de la révolution industrielle

La maison du mineur, à La Grand-Combe dans le Gard, vous invite elle aussi à voyager dans le passé. Plus précisément au siècle dernier, dans les années qui ont suivi la révolution industrielle en France. Ce mercredi 1er février dans l’après-midi par exemple, vous pouvez explorer une habitation ouvrière, dans laquelle vous découvrirez, à l’aide d’anciens objets témoins du passé, à quoi ressemblait la vie au début du 20e siècle. L’occasion de débattre, en compagnie d’un guide et d’autres participants, sur les similarités et différences observées dans les habitudes de l’ancien temps et celles d’aujourd’hui.

En fin de semaine, vous pouvez également participer à un atelier intitulé “La chaleur cette énergie”. Ici, vous en apprendrez davantage sur tous les rouages de la machine à vapeur, une sorte de grand moteur capable de transformer l’énergie thermique de la vapeur d’eau en énergie mécanique. Pour rappel, cette invention a été d’une importance capitale pendant la révolution industrielle. Toutes les explications la concernant seront suivies d’un atelier de création de votre propre moulin à chaleur que vous pourrez bien évidemment conserver précieusement, ou que les enfants pourront apporter à l’école pour expliquer, à leur tour à leurs camarades, comment fonctionnent ces petits mécanismes.

Infos pratiques : Maison du mineur, rue Victor Fumat, La Grand-Combe. Exploration habitation ouvrière mercredi 1er mars à 15h. Atelier découverte vendredi 3 mars à 15h. Tarif : 4 euros. Réservations au 04 66 34 28 93.

Une course de chiens de traineau dans le Gard pendant les vacances d’hiver

Une course de chiens de traineau au Mont Aigoual, dans le Gard, pendant les vacances d’hiver. Illustration CC Jaime Dantas

Vous ne rêvez pas. La station Alti Aigoual, située dans le Nord du Gard, à la frontière avec la Lozère, organise la première édition du défi du Mont Aigoual pendant les derniers jours des vacances d’hiver. Une course de chiens de traineau comprenant plusieurs épreuves, dont du traineau, du ski joëring, où les coureurs sont tirés par des chevaux ou des poneys, du canicross, une course accompagné d’un partenaire canin, ou du cani-raquettes, soit de la marche en raquettes là aussi avec un chien.

L’occasion d’assister à une belle compétition sportive sur les pistes – enfin – enneigées de la station Alti Aigoual. Mais aussi de faire la rencontre de nombreuses boules de poils venues spécialement montrer leur rapidité, leur agilité et leur capacité à soutenir physiquement leurs partenaires sportifs. Pour rappel, la station de ski avait fermé ses portes la semaine dernière à cause d’un trop faible enneigement. Mais les flocons sont enfin tombés. Ce qui permet sa réouverture ce mercredi 1er mars, pour le plus grand bonheur des visiteurs qui viendront certainement en nombre jusqu’à la fin de la semaine afin de profiter des pistes de ski alpin et de ski de fond, mais aussi des pistes de luge.

Infos pratiques : Défi Mont Aigoual, station Alti Aigoual, site Prat Peyrot, Gard. Du jeudi 2 au dimanche 5 mars. Entrée gratuite.