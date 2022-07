Sècheresse. Restrictions d’usage de l’eau dans la quasi-totalité du Gard

Suite aux tensions observées ces dernières semaines sur les ressources en eau dans le Gard, la préfecture du département décide d’adopter de nouvelles mesures de restrictions d’usage de l’eau. Elles sont particulièrement sévères sur les secteurs du Vidourle et de la Cèze en aval, où la situation est très critique.

La préfecture du Gard vient de publier une série de nouvelles restrictions d’usage de l’eau dans le département. En cause, la sécheresse observée depuis les dernières semaines suite au manque de pluie et aux fortes chaleurs. Les ressources en eau sont particulièrement en tension dans les secteurs du Vidourle et de la Cèze en aval. Ainsi, la préfète Marie-Françoise Lecaillon décide de classer ces zones en “crise”. Cela signifie que seuls les usages prioritaires de l’eau, c’est-à-dire l’alimentation en eau potable des populations, des animaux, puis l’utilisation de l’eau pour la survie des espèces aquatiques, la sécurité civile et la salubrité publique sont autorisées.

Ardèche gardoise, Gardon et Hérault gardois en alerte renforcée

La préfète du Gard place également les zones Ardèche gardoise, Gardon amont et Hérault gardois en alerte renforcée. Autrement dit, le remplissage des piscines privées, la vidange des piscines publiques, le lavage des véhicules et des voiries, le fonctionnement des fontaines publiques qui ne marchent pas sur un circuit fermé, l’arrosage des espaces verts (hors arrosages par micro-irrigation ou goutte à gouttes) et des espaces sportifs sont interdits. D’autres mesures de restrictions sont également applicables pour les professionnels agricoles et industriels.

La zone Gardon aval est également concernée par ces interdictions. Des restrictions supplémentaires sont mises en place sur ce territoire, notamment au niveau de l’arrosage en goutte-à-goutte et en micro-aspersion, qui ne sont autorisés qu’une nuit sur deux.

La préfecture du Gard place la zone Dourbie-Trévezel en alerte

La zone Dourbie-Trévezel, dans le nord-est du Gard, est placée en “alerte”. Cela signifie, ici aussi, que le remplissage des piscines privées est interdit, tout comme le lavage des véhicules et l’actionnement des fontaines qui fonctionnent sur le réseau d’eau publique. L’arrosage des espaces verts et des terrains de sport ne sont autorisés que dans la nuit, entre 20h et 8h du matin. L’arrosage et l’irrigation des jardins potagers sont eux interdits entre 10h et 18h.

Pour information, ces mesures de restrictions d’usage de l’eau étaient déjà mises en place dans la zone de Vistrenque-Costières et Vistre, et sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. De même, l’alerte renforcée pour la zone amont de la Cèze reste en vigueur et la préfecture du Gard demande une vigilance accrue sur la situation hydraulique des zones du Rhône et de la Camargue gardoise.