Bateau, visite, canoë : que faire pendant les vacances d’été dans le Gard ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités dans chaque département de l’Occitanie : aujourd’hui, direction le Gard, où vous pourrez par exemple admirer un coucher de soleil à bord d’un bateau électrique, visiter une fabrique artisanale d’huiles essentielles, naviguer en canoë sur le Rhône ou bien arpenter les profondeurs d’une cavité.

De la spéléologie dans les profondeurs du Gard

Le centre sportif départemental Espace Gard Découvertes vous propose une initiation à la spéléologie pendant les vacances d’été. L’occasion de partir à l’aventure, au cœur du plateau de Méjannes-le-Clap, qui regorge de mondes souterrains à explorer.

Équipés de combinaisons, casques, lumières frontales, cordes, baudriers et accompagnés d’un moniteur, vous pénétrerez dans les profondeurs de la terre, à l’intérieur d’un puits naturel nommé l’Aven des Trois Trous, formé par l’érosion et l’effondrement des roches calcaires.

Contrairement aux parcours de spéléologie habituels, qui accumulent les passages étroits, cet aven à ciel ouvert est assez large, ce qui vous permet de vous familiariser rapidement avec l’environnement et la pratique. La sortie est ludique, mais également assez sportive, notamment parce que vous descendrez en rappel dans la cavité à la force de vos bras accrochés à une corde, avant d’atteindre une grande salle composée de superbes formations calcaires, puis de remonter à la surface en escaladant plusieurs amas de roches et en vous faufilant à l’intérieur de maigres couloirs. Tout au long de l’activité, le guide se fera un plaisir de vous apporter davantage d’informations sur les spécificités de ces galeries souterraines gardoises.

Infos pratiques : Spéléologie à l’Aven des Trois Trous, rendez-vous à l’Espace Gard Découvertes, chemin des sports, Méjannes-le-Clap. Jeudi 18 août à 14h.

Durée : 3h. Tarif : 27 euros. Réservation au 04 66 24 42 41.

Pendant les vacances d’été, visitez une fabrique d’huiles essentielles

La Distillerie de Bel Air ouvre ses portes au public tout au long des vacances d’été. Plusieurs visites sont proposées. Vous pourrez, par exemple, arpenter gratuitement la fabrique d’huiles essentielles en empruntant le parcours “Les Aventures de Lucien le Lavandin” depuis la boutique du domaine, pour en apprendre davantage sur le processus de fabrication des produits, de la culture des plantes aromatiques à la distillation.

Ou alors, participer à une visite guidée plus complète, accompagnée d’un professionnel qui vous dévoilera l’ensemble des secrets de fabrication des huiles essentielles. Ici, vous découvrirez d’abord les plantes locales cultivées sur le site, à savoir la lavande, le thym, le romarin, la sarriette et le laurier noble. Puis, vous suivrez le processus de confection des huiles jusqu’à la vente des flacons. Chaque mardi et jeudi de l’été également, en milieu d’après-midi, vous pourrez assister à une distillation artisanale de lavande, commentée en direct par les fabricants.

Infos pratiques : Distillerie de Bel Air, Saint-Just-et-Vacquières. Visites guidées les lundis, mercredis et vendredis à 10h, 15h et 17h, jusqu’à fin août. Sans réservation. Tarifs : de 2 à 8 euros.

Durée : 1 heure. Distillations en direct les mardis et jeudis à 15h et 17h. Tarifs : de 2 à 4 euros. Réservation à visite@belair.bio.

Une balade en canoë sur le Rhône, à la frontière du Gard

Une balade en canoë peut vous permettre de vous rafraîchir un peu en période de fortes de chaleur. Pour cela, rendez-vous à Roquemaure, à la frontière entre le Gard et le Vaucluse, pour naviguer sur les eaux tranquilles du Rhône, à la découverte de la richesse de la faune et de la flore d’un espace naturel préservé et classé Natura 2000.

Le départ de la visite guidée est donné à hauteur des arènes de Roquemaure. Après quelques coups de pagaie, vous apercevrez quelqu’un des superbes éléments patrimoniaux de la ville, comme l’ancien port, la tour carrée de 40 mètres de haut qui permettait autrefois de surveiller le trafic fluvial, le jardin botanique ou encore le pont de l’Île de Miémart. À chaque arrêt, le guide vous donnera davantage d’explications sur l’histoire de ces lieux emblématiques de la commune gardoise. Le parcours est réalisé à votre rythme, pour que vous preniez le temps d’admirer la nature sauvage environnante, le passage de quelques canards, le vol des oiseaux ou la nage des ragondins.

Infos pratiques : Rand’eau découverte, Office du tourisme du Grand Avignon, 2 rue de la Liberté, Roquemaure. Les mardis et jeudis jusqu’à fin août, à 9h.

Durée ; 2 heures. Tarifs : de 20 à 25 euros, gratuit pour les moins de 9 ans. Réservations en ligne.

Admirez un coucher de soleil depuis un bateau électrique pendant les vacances d’été

L’Office du Tourisme du Grau du Roi organise, pendant les soirées d’été, des balades en bateau électrique à travers les allées du plus grand port de plaisance d’Europe présent sur le littoral du Gard : celui de Port Camargue. Construit à la fin du XXe siècle, il accueille plus de 5 000 embarcations durant toute l’année, dont près de la moitié appartiennent aux propriétaires de marinas : des maisons situées sur des îlots résidentiels à l’intérieur du port qui bénéficient d’un accès direct aux bateaux.

Après un rapide tour au milieu de milliers de voiliers, barques, catamarans, semi-rigides ou bateaux de pêche, l’équipage vous proposera de déguster une sélection de produits du terroir accompagnée de vins locaux. Puis, le ciel se parera de couleurs pastel, dans les tons de rose, bleu, violet ou orange, juste au-dessus de la mer Méditerranée, et vous pourrez vous installer tranquillement pour admirer le soleil se coucher.

Infos pratiques : Balade “Coucher de soleil”, Office du tourisme du Grau du Roi, rue du Sémaphore, Le Grau-du-Roi. Les mardis, jeudis et dimanches à partir de 20h.

Tarifs : de 5 à 15 euros. Sur réservation au 06 26 17 10 68.