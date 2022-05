Pollution : la qualité de l’air est mauvaise sur l’Hérault et le Gard ce jeudi

Atmo Occitanie annonce une pollution de l’air dans son bulletin du jeudi 19 mai 2022. L’indice s’annonce dégradé sur une grande partie de la région et mauvais sur le Gard et l’Hérault.

Attention à la qualité de l’air pour les Montpelliérains et le département de l’Hérault. (Photo d’illustration : CC BY-SA Greywood / Wikimedia)

Niveau 4. C’est l’indice « mauvais » de la qualité de l’air prévu sur l’Hérault et sur le Gard ce jeudi 19 mai. Le laboratoire, Atmo Occitanie, a annoncé une dégradation de la qualité de l’air sur la région Occitanie dans son dernier bulletin. Si l’ensemble de la région a un indice de niveau 3, le laboratoire observe une forte dégradation particulière sur deux départements du sud-est de la région, l’Hérault et le Gard. A savoir que plus l’indice est haut, plus la pollution de l’air est forte.

Dans ses prévisions, Atmo Occitanie précise que ce phénomène est le résultat des « concentrations d’ozone dans l’atmosphère ». Le laboratoire alerte les habitants des territoires à l’indice « mauvais ». « Envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge. »

Une pollution qui devrait se poursuivre vendredi 20 mai

L’indice de niveau 3 restera en place pour la journée du vendredi 20 mai. La qualité de l’air devrait rester dégradée sur l’ensemble de la région. Les deux départements de l’Hérault et du Gard n’auront plus un niveau 4. En revanche, ils garderont un indice « dégradé » de niveau 3.

Atmo Occitanie prévient alors les habitants de ces régions. « Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu dégradé. Pour les personnes sensibles, envisagez de réduire les activités intenses de plein air en cas de symptômes. »