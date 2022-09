Orages dans le Gard : la sortie des écoles est avancée

À cause des orages et des fortes pluies dans le Gard, la sortie des écoles est avancée en début d’après-midi pour permettre un retour à domicile avant 15 heures.

C’est une mesure de précaution. La sortie des établissements scolaires du Gard est avancée en début d’après-midi afin de permettre un retour à domicile avant 15 heures, selon une décision prise par la préfète Marie-Françoise Lecaillon ce mercredi 7 septembre. « Les transports scolaires sont organisés en conséquence », assure la préfecture.

La préfète du Gard a également décidé le « départ anticipé des enfants accueillis dans les centres de loisirs, en liaison avec les parents. Les enfants devront rester dans la structure d’accueil tant qu’ils ne sont pas pris en charge par leurs parents ».

Une nuit agitée par les orages dans le Gard

Ces décisions interviennent après une nuit agitée à cause des inondations dans le département. Aussi, la veille, les retours à la maison ont été compliqués pour de nombreux habitants.

Le service départemental d’incendie et de secours du Gard a procédé à 43 interventions depuis cette nuit dont 21 personnes sauvées et huit mises en sécurité. Des routes restent encore fermées à la circulation et font l’objet de déviations routières. Et le Vistre a dépassé la côte maximale relevée en 2005.

Le Gard et l’Hérault en vigilance orange

Le Gard, comme l’Hérault, est placé en vigilance orange à cause des orages, de la pluie et des inondations depuis six heures du matin ce mercredi 7 septembre. L’alerte lancée par Météo France est valable jusqu’à une heure du matin.

Après une accalmie, des averses commencent à parcourir le département, des reliefs jusqu’aux plaines. Une dégradation orageuse pourrait toucher le Gard dès la fin d’après-midi, avec des précipitations de plus forte intensité, un changement de vent et un risque de grêle, selon les prévisions de Météo France relayées par la préfecture du Gard.