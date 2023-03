Le Gard déjà placé en vigilance sècheresse

D’ordinaire, à la fin de l’hiver, les nappes phréatiques devraient être presque remplies à leur maximum. Mais les conditions météorologiques de ces six derniers mois n’ont pas permis la recharge de ces réserves d’eau. Dans le Gard, la préfète vient même de placer le département en vigilance sècheresse et de prendre un arrêté de restrictions d’eau, en plein mois de mars.

La préfecture place le Gard en vigilance sècheresse CC annawaldl – pixabay

En plein mois de mars, l’eau vient déjà à manquer. Ce vendredi 10 mars, le comité de la ressource en eau du Gard s’est réuni pour faire le point sur la situation hydraulique du département. Et ses conclusions sont sans appels, et surtout, alarmantes. Si, passé l’automne, et à la fin de l’hiver, les nappes phréatiques sont généralement bien remplies, ce n’est pas le cas cette année.

« Les apports d’eau, essentiellement durant cet automne, ont permis une recharge modérée des nappes. Ainsi, les nappes de la Vistrenque et de la Cèze aval ont bénéficié d’une recharge moyenne, insuffisante néanmoins pour retrouver une situation normale pour la saison. Sur le bassin versant des Gardons, les niveaux des nappes sont en revanche très bas, la recharge n’ayant pas été suffisante. Les déficits observés depuis l’année dernière ne sont pas véritablement résorbés », détaille la préfecture du Gard.

Appel à la responsabilité de tous

Sous terre, les nappes phréatiques ne sont donc pas rechargées, et en surface, les débits des cours d’eau sont également très bas pour la saison. Ceci laissant augurer, à nouveau pour cette année, un manque d’eau et ce, de manière précoce. De plus, Météo France n’annonce pas de pluies significatives dans les prochains jours.

Au vu de la situation hydraulique, Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, a décidé de placer le département tout entier en vigilance sécheresse dès ce mois de mars, et ce jusqu’au 31 octobre 2023, et de prendre un arrêté de restrictions d’eau. Ainsi, elle demande « à chacun d’adopter dès aujourd’hui un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière raisonnée ».