« Apocalypse », retour en images sur les orages dans le Gard

Le Gard était placé en vigilance orange à cause des orages, de la pluie et des inondations pour la nuit du mercredi 7 septembre. Un épisode pluvio-orageux actif a frappé le département. Plusieurs habitants ont partagé des images de la soirée sur les réseaux sociaux.

Le Gard était placé en vigilance orange à cause des orages, de la pluie et des inondations pour la nuit du mercredi 7 septembre. Photo d’illustration. Crédit : Mathias Krumbholz CC BY-SA 3.0

Le calme est revenu. Le Gard était placé en vigilance orange par Météo France à cause d’un risque d’orages, de pluies et d’inondations mercredi 7 septembre. L’alerte a été levée dans la nuit.

L’institut météorologique prévoit que « sur la moitié nord du pays, sous un ciel variable alternant éclaircies et nuages menaçants, des averses tombent localement durant la journée du jeudi 8 septembre ». Le beau temps fait donc progressivement son retour dans le Gard.

La veille, le département était frappé par un « épisode pluvio-orageux actif, nécessitant un suivi particulier compte tenu des cumuls associés », selon Météo France. En fin de journée et durant la nuit, une ligne orageuse s’est organisée, balayant d’Ouest en Est l’Hérault et le Gard, puis le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Les orages du Gard en images

Plusieurs habitants ont partagé des images de la soirée sur les réseaux sociaux.

Retour sur les forts #orages de la nuit dernière sur basse vallée du Rhône et #Gard avec des images réalisées depuis les #Cévennes et la plaine de la gardonnenque. #foudre abondante et inondations par ruissellements sous ces orages en V. pic.twitter.com/L3c9v7bzZM — Vincent Lhermet ⚡ (@VincentLhermet) September 7, 2022