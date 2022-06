Occitanie : découvrez le niveau de vie médian dans votre département

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier son dernier rapport sur le niveau de vie médian par foyer dans chaque département de l’Occitanie. La Haute-Garonne arrive en tête.

Dans un rapport publié le 14 juin dernier, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) révèle, pour l’ensemble des départements de l’Occitanie, le niveau de vie médian pour chaque unité de consommation (UC) dans les ménages. Autrement dit, l’Insee a calculé la médiane de la somme dont dispose chaque membre d’un foyer sur une année.

Un niveau de vie supérieur en Haute-Garonne

Selon les calculs de l’Insee, les habitants de la Haute-Garonne possèdent le plus haut niveau de vie de l’Occitanie. En effet, le revenu médian annuel des membres d’un foyer se porte à 23 140 euros par an. Un chiffre bien supérieur au niveau de vie médian des autres départements, compris entre 19 000 et 21 000 euros annuels.

Niveaux de vie les plus bas dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège

L’Institut national de la statistique et des études économiques révèle que le niveau de vie le plus bas en Occitanie se trouve dans l’Aude, avec un revenu médian de 19 240 euros par membre du foyer sur un an, soit 3 900 euros de moins que dans la Haute-Garonne. En bas du classement également : l’Ariège (19 820 euros) et les Pyrénées-Orientales (19 350 euros). À noter que, toujours selon l’Insee, les Pyrénées-Orientales possèdent le deuxième taux de pauvreté le plus haut de France métropolitaine, à hauteur de 21 %, juste derrière la Seine-Saint-Denis (28,4 %).

Ensemble du classement pour l’Occitanie

Le classement des départements de l’Occitanie, du niveau de vie médian annuel par membre du foyer le plus haut, au niveau de vie le plus bas :