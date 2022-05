Emploi : malgré une filière aérospatiale à la peine, le chômage recule en Occitanie

Encore impactée par les conséquences de la pandémie de Covid-19, la filière aérospatiale perd à nouveau des emplois en 2021, selon une étude de l’Insee Occitanie. Représentant une part importante de l’économie régionale, elle ne semble pourtant plus lester la reprise de l’activité au vu de la progression de l’emploi salarié. Un dynamisme de l’emploi qui se traduit par une baisse du chômage de 0.7 point en Occitanie pour le seul 4e trimestre 2021.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi sans aucun activité a baissé de 5.3% en trois mois.

Tout au long de l’année dernière, l’emploi n’a cessé de progresser en Occitanie, faisant logiquement reculer le taux de chômage de 0.7 point. Ainsi, au dernier trimestre 2021, 14 100 emplois ont été créés, soit une augmentation de 0.7%, relève l’Insee dans sa dernière étude. Une tendance qui permet même au marché du travail de dépasser son niveau d’avant-crise, dynamiser notamment par l’intérim. Toutefois, si toutes les filières semblent être repassées au vert, l’emploi dans l’industrie ne bénéficie pas encore des effets de la reprise économique, lesté par un secteur de l’aérospatiale qui ne parvient pas à retrouver une activité pré-Covid.

La filière aérospatiale perd 1 900 emplois en Occitanie

Si l’année 2021 marque une reprise des activités dans la filière aérospatiale en Occitanie, celle-ci reste timide et ne permet pas d’absorber les effets de la crise due à la pandémie de la Covid-19. En effet, les destructions d’emplois dans le secteur se stabilisent mais les effectifs continuent de baisser : en 2021, 1 900 salariés y ont encore perdu leur poste. Pour comparaison, les établissements évoluant dans l’aéronautique ou le spatial avaient dû se séparer de 4 800 personnes en 2020. Les trois-quarts de ses pertes étant enregistrées en Haute-Garonne. Les effectifs de la filière sont donc toujours en diminution mais celle-ci est moindre que l’année précédente.

Toutefois, tout le secteur d’activité n’est pas impacté de la même manière. Comme l’observe l’Insee dans son dernier rapport de conjoncture économique, les entreprises qui composent la filière sont réparties dans le tertiaire (fournisseurs et prestataires de services, consultants en ingénierie, éditeurs de logiciels, bureaux d’études, etc.) et l’industrie (fabricants de pièces, d’équipements électriques et électroniques, etc.), cette dernière regroupant à elle seule les deux-tiers des effectifs. Et si l’emploi du tertiaire repart à la hausse (+3.6%), tiré par le secteur informatique, ce n’est pas le cas dans celui de l’industrie où il diminue de 4.8%. Les établissements fabriquant les équipements électriques, électroniques et les machines, et ceux de la métallurgie étant les plus durement touchés.

Et même si l’aérospatiale représente près de 6% de l’emploi salarié marchand en Occitanie, son atonie ne semble pas freiner le dynamisme du marché du travail dans sa globalité.

Le dynamisme de l’emploi régional

En effet, la reprise économique entamée en 2020 se confirme en 2021. L’emploi intérimaire en est la preuve, étant le premier indicateur conjoncturel avancé de l’évolution de l’activité économique. Après avoir subi une chute en 2020, l’intérim est en progression de 5.8% en Occitanie, fin 2021, et ce dans tous les secteurs, dépassant ainsi son niveau d’avant-crise. Même si une part du recours à ce type de salariés peut s’expliquer par « une compensation des absences liées aux arrêts maladie de la cinquième vague de la Covid-19 », selon l’Insee.

Une impulsion positive, qui se traduit logiquement par la création d’emplois. En Occitanie, 14 100 ont été observées au quatrième trimestre de l’année dernière, soit le double en trois mois. Ainsi, l’emploi salarié se trouve au-dessus de son niveau d’avant-crise, avec près 45 000 postes de plus qu’en 2019. Élan essentiellement dû au secteur privé qui totalise 16 500 employés de plus qu’il y a un an. Une tendance qui se vérifie dans tous les départements de la région, principalement dans l’Hérault où 3 000 emplois ont été créés sur les trois derniers mois de 2021, et en Haute-Garonne où 2 900 recrutements ont eu lieu.

Autant de facteurs qui engendrent une baisse du chômage régional. Celui-ci diminue de 0.7 points et s’établit à 8.8% de la population active. Il est désormais inférieur à son taux d’avant-crise. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi sans aucun activité étant effectivement en baisse de 5.3% pour atteindre 333 050 personnes.