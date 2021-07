Des trains à 1€ cet été pour les moins de 26 ans

Les plus jeunes vont pouvoir voyager plus facilement. Une offre propose des trains à 1€ durant l’été.

En 2020, pour préserver son activité touristique, la Région Occitanie avait lancé une grande opération petit prix pour le réseau régional de train LIO. Particulièrement sensibles à cette offre, les jeunes de moins de 26 ans représentaient plus des deux tiers des usagers bénéficiant des voyages à 1€. Afin de fidéliser ce nouveau public, la Région a supprimé l’obligation d’achat de la carte Fréquencio Jeunes dès la rentrée de septembre 2020, garantissant ainsi 50% sur tous les trajets LIO. Aujourd’hui avant la généralisation à la rentrée de l’expérimentation de la gratuité pour les jeunes grands voyageurs, la Région Occitanie a décidé de renouveler son offre de voyage à 1€ pour les moins de 26 ans entre le 14 juillet et le 15 août.

En 2020, cette mesure a permis à l’Occitanie d’être la seule région française à enregistrer une augmentation de la fréquentation des trains régionaux. Avec une augmentation de 13% par rapport à l’été 2019. Cet été de juin à septembre, la Région et SNCF renouvellent les offres de trains régionaux LIO a petits prix en proposant une nouvelle fois plus d’un million de billets à 1€.

Ainsi, il y a des trains LIO à 1€ tous les week-ends de juin à septembre, pour tous les publics et sur toutes les lignes. Il existe aussi des trains LIO à 1€ tous les mercredis de juillet et août pour tous les publics et sur toutes les lignes. Enfin, il y a des trains jaunes à 5€ en juillet et août.