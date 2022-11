Pom TV : lancement d’une webtélé 100 % made in Occitanie

Ce vendredi 18 novembre marquera le lancement d’une nouvelle webtélé locale : Pom TV, à savoir Pyrénées Occitanie Méditerranée TV, dont les objectifs sont de mettre en lumière les productions régionales et de rendre la culture accessible au plus grand nombre.

Une nouvelle webtélé locale voit le jour en Occitanie. Elle porte le nom de Pom TV, acronyme de Pyrénées Occitanie Méditerranée TV. Son objectif est de mettre en lumière les auteurs, producteurs et réalisateurs de la région Occitanie, qui auront désormais la possibilité de diffuser leurs productions sur cette seule et même plateforme.

Une soirée de présentation est organisée ce vendredi 18 novembre de 16h30 à 18h à la Cinémathèque de Toulouse. L’événement marquera notamment l’ouverture du site internet aux internautes, qui pourront d’ores et déjà accéder à plus d’une centaine de vidéos. Puis, une quarantaine de nouveaux programmes seront ajoutés chaque année.

Rendre la culture accessible au plus grand nombre

“Pom” signifie aussi “Petit Objet Multimédia”. Sur la plateforme, l’ensemble des contenus est accessible gratuitement, sans avoir à créer un compte ou à souscrire d’abonnement. Tous les types de formats sont présentés, que ce soit des vidéos de trois minutes ou des longs métrages de plusieurs heures.

Il y a par exemple des séries, des œuvres de fiction, des films amateurs, des représentations filmées de spectacles vivants comme des opéras, des pièces de théâtre, des concerts, du cirque, de la danse, ou bien même des documentaires. Ces derniers traitent de différents sujets historiques, scientifiques, culturels, patrimoniaux, sociétaux, environnementaux, gastronomiques, linguistiques ou spatiaux.

Mettre en lumière les producteurs d’Occitanie

“Pom” se définit également comme une “Porte Ouverte sur le Monde”, « n’étant pas une plateforme régionaliste », tient à souligner Sonia Paramo, présidente de la société coopérative d’intérêt collectif constituée pour le lancement du projet : « La totalité des contenus est produite par des professionnels de la région, mais ils traitent de sujets régionaux, nationaux ou internationaux ».

À terme, l’objectif est d’ouvrir la plateforme à d’autres acteurs du Sud de la France, comme les régions Provence-Alpes-Côtes-d’Azur ou encore Nouvelle-Aquitaine. Des partenariats viennent d’ailleurs d’être signés avec les sociétés de production catalanes.

Soutenir les producteurs amateurs

Deux rubriques “Mon premier film” et “Le film d’après” sont dédiées aux apprentis ou aux tout jeunes diplômés des écoles de cinéma d’Occitanie (à Toulouse, Montpellier et Castres) qui souhaitent diffuser leurs premières productions.

« Pour qu’un producteur indépendant soit labellisé par le centre national du cinéma (CNC), il est nécessaire qu’un diffuseur apparaisse dans son plan de financement. Une raison pour laquelle Pom TV se présentera comme coproductrice de certains films, séries ou documentaires, afin qu’ils voient le jour », détaille Pascal Bonnet, cofondateur de la société de production audiovisuelle “Les Films du Sud” et membre de l’équipe Pom Tv.

Diffusion de contenus en direct

Chaque jour, une nouvelle production sera diffusée en direct sur la plateforme, entre 18h et 19h, comme sur une véritable chaîne de télévision. Celle-ci restera ensuite disponible en ligne pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction des accords passés avec les producteurs. « C’est ici que l’on voit la différence avec les chaînes de télévision traditionnelles, qui diffusent une fois le programme, puis ne le laissent que quelques semaines accessible en replay », souligne Pascal Bonnet.

Par ailleurs, la nouvelle webtélé a conclu des accords avec les autres chaînes d’actualités de la région, comme France 3 Occitanie et Via Occitanie, pour ne pas diffuser simultanément les mêmes programmes. « Nous voulons être complémentaires avec ce qui existe déjà, pas concurrentiels », ajoute Sonia Paramo.

Pom TV a scellé plusieurs partenariats en Occitanie

Les réalisateurs, producteurs et autres professionnels percevront de l’argent à partir du moment où leur production sera diffusée en direct. Pour cela, ils devront déclarer la diffusion auprès de la société civile des auteurs multimédias (Scam, pour les documentaires) ou la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD, pour les œuvres de fiction) et toucheront des redevances inhérentes aux droits d’auteurs.

Du côté de la webtélé, le financement est pour l’heure assuré par le Département de la Haute-Garonne. Des discussions sont également en cours avec les deux grandes métropoles d’Occitanie Toulouse et Montpellier, la Ville de Castres et celle de Millau. Pom TV s’est également entourée de plusieurs partenaires, comme les écoles nationales supérieures d’audiovisuel de Toulouse, de Castres, l’école Travelling de Montpellier, l’Institut Jean Vigo à Perpignan et la Cinémathèque de Toulouse. Avec cette dernière, l’objectif est de prochainement créer un festival durant lequel Pom TV diffusera sur grand écran ses coproductions, afin de « s’ouvrir un peu plus au public », termine Sonia Paramo.