Voici les candidats au Monument préféré des Français en Occitanie

À l’approche des 39es Journées européennes du patrimoine, prévues au mois de septembre, France 3 lance une nouvelle édition du concours du Monument préféré des Français. Pour commencer, trois sites sont soumis aux votes dans chaque région du 9 au 27 mai. En Occitanie, il s’agit du Gouffre de Padirac, du Viaduc de Millau et de l’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou.

« Vous allez pouvoir voter pour choisir le monument qui représentera votre région et concourra au titre de Monument préféré des Français ! Les 14 monuments qui auront fait l’objet de vos choix seront ensuite soumis au vote du public. Vous découvrirez votre classement et le monument préféré des Français 2022 lors de l’émission », annonce France Télévision. Les votes se font en ligne, sur la page de l’émission.

Le Gouffre de Padirac dans le Lot

Le gouffre de Padirac, dans le Lot en Occitanie, est candidat au Monument préféré des Français. CC Dimimis

Il se présente comme le premier site du monde souterrain en France. Le Gouffre de Padirac a officiellement été inauguré en 1899. « C’est Edouard-Alfred Martel qui révéla au monde la beauté du mystérieux gouffre au sein duquel cet explorateur visionnaire eut l’occasion de mener différentes expéditions », raconte la présentation de ce lieu situé en plein cœur de la Vallée de la Dordogne. Il offre une descente à 103 mètres de profondeur.

Le Viaduc de Millau en Aveyron

Le Viaduc de Millau s’élève au-dessus de la vallée du Tarn. Conçu par l’ingénieur Michel Virlogeux et dessiné par l’architecte Anglais Lord Norman Foster, cet édifice en acier a été mis en service en 2004. C’est un emblème du savoir-faire français. « L’esthétisme de l’ouvrage a séduit les services de l’État. Malgré des dimensions hors du commun et une architecture résolument moderne, le Viaduc de Millau s’intègre parfaitement au paysage environnant. Il est un véritable lien entre deux mondes : celui des Grands Causses et celui de l’art contemporain », peut-on lire sur le site du viaduc.

L’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou dans les Pyrénées-Orientales

Parmi les candidats au Monument préféré des Franaçsi, l’Abbaye Saint Martin du Canigou, dans les Pyrénées-Orientales en Occitanie. CC by SA 3.0 Rainer Brunet-Guilly

Depuis le XIème siècle, l’abbaye Saint-Martin-du-Canigou surplombe la vallée du Cady. C’est un joyau de l’art roman. « L’abbaye romane Saint-Martin-du-Canigou a été fondée autour de l’an mille par Guifred II, comte du Conflent et de Cerdagne. Au cœur du massif du Canigou, dans un décor somptueux, elle se dresse vers le Ciel », indique la page facebook du site.