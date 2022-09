Journées européennes du patrimoine : les visites incontournables dans le Languedoc-Roussillon

Dans le cadre de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, de nombreux établissements et musées situés dans l’ex-région Languedoc-Roussillon ouvrent gratuitement leurs portes au public ces samedi 17 et dimanche 18 septembre. À cette occasion, le Journal Toulousain vous propose une sélection de lieux insolites à visiter dans chaque département du territoire.

Visite d’un bunker sur la côte du Languedoc-Roussillon, dans l’Hérault

Un véritable bunker allemand datant de la Seconde Guerre Mondiale vous ouvre ses portes à Agde, dans l’Hérault, pendant les Journées européennes du patrimoine. Il a été construit en 1942. Date à laquelle Hitler ordonne l’envahissement du Sud de la France, suite à l’arrivée des Alliés au Nord de l’Afrique. Afin d’éviter tout débarquement sur la côte méditerranéenne, le dictateur décide de créé le “Sudwall” (mur de la Méditerranée). Celui-ci se compose de 900 bunkers, dont une centaine édifiée à l’intérieur et tout autour d’Agde.

Le quartier La Tamissière est particulièrement militarisé, afin de verrouiller tout accès au fleuve Hérault. Parmi les infrastructures militaires, le bunker 638 est construit sur près de 100 mètres carrés. Celui-ci était un hôpital de campagne dédié aux soins des soldats blessés en cas de conflit.

À l’intérieur, vous découvrirez des reconstitutions d’installations militaires allemandes, des mannequins en uniforme, ou encore d’authentiques objets datant de la Seconde Guerre Mondiale. Mais aussi, une exposition évoquant les grands thèmes de cette période de conflits, l’organisation militaire allemande dans la région, les étapes de construction des bunkers et la façon dont ils ont été restaurés.

Infos pratiques : Bunker 638, Camping la Tama, 4 Rue Commandant Malet, Agde. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9h30 à 18h. Visite libre et gratuite.

Arpentez le palais de justice de Nîmes pendant les Journées européennes du patrimoine, dans le Gard

Vous pouvez également participer à une visite guidée du palais de justice de Nîmes, dans le Gard, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’architecte Gaston Bourdon a imaginé cet imposant bâtiment au milieu du XIXe siècle dans un style néo-classique.

Mais il n’a pas toujours été ainsi. L’actuel édifice présente la particularité d’avoir été reconstruit sur un même site à quelques années d’intervalle. Une première version de ce palais de justice avait en effet été édifiée par Charles Durant, ingénieur du génie civil du département, au début du XIXe siècle. Mais jugé trop petit, il a finalement été repensé par Gaston Bourdon une trentaine d’années plus tard.

Durant la visite, vous découvrirez la salle des pas perdus, la salle des assises, la salle des affaires civiles, la salle des appels correctionnels, la grand-chambre, le salon rouge et enfin, la crypte archéologique dans laquelle ont été retrouvées des vestiges d’infrastructures romaines.

Infos pratiques : Palais de justice, boulevard de la Libération, Nîmes. Visite guidée samedi 17 septembre de 10h à 11h30. Gratuit, sur inscription au 04 66 76 70 61.

Découverte d’une production d’huile d’olive audoise dans l’ex-région Languedoc-Roussillon

Implantée sur la commune de Bize-Minervois, dans l’Aude, depuis 1942, l’Oulibo est l’une des principales coopératives de producteurs oléicoles du Languedoc-Roussillon. La structure vous propose de partir à la découverte de son histoire pendant les Journées européennes du patrimoine.

Plusieurs formats de visites guidées vous sont proposées tout au long du week-end. La première sera réservée aux enfants. En effet, les plus petits devront aider Lucq et Lucquette à résoudre des énigmes. Celles-ci les mèneront jusqu’au trésor de l’Oulibo : le Diamant Vert. La deuxième, dédiée aux adultes comme aux familles, proposera aux visiteurs d’explorer l’exploitation. L’objectif étant de comprendre les secrets de fabrication de l’huile d’olive dans cette coopérative labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant”. Une dégustation d’huiles et d’olives vous sera proposée en fin de parcours. Puis, participez au “Challenge Tapenade” lancé par les animateurs. Vous aurez pour mission de réaliser la recette parfaite de cette préparation méditerranéenne à base d’olives.

Infos pratiques : Coopérative l’Oulibo, 4 hameau de Cabezac, Bize-Minervois. Horaires et tarifs des visites guidées disponibles dans l’onglet réservations.

Rencontre avec des charpentiers dans la zone technique d’un port des Pyrénées-Orientales

Il est possible de visiter la zone technique du port de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales sur la côte du Languedoc-Roussillon, pendant les Journées européennes du Patrimoine. Vous serez accueillis par les membres de l’entreprise de charpente maritime Bernadou. Une société familiale du Languedoc-Roussillon, spécialisée dans la construction et la restauration de charpentes, mais aussi de tous les éléments en bois qui composent un bateau. Son savoir-faire artisanal, présenté tout au long de la visite, a été récompensé par le label “Entreprise du Patrimoine Vivant” en 2019.

L’occasion de faire un tour du côté du port de Canet-en-Roussillon. Un espace de plus de 25 hectares qui accueille près de 1 300 embarcations. À noter qu’il s’inscrit dans la démarche “Ports Propres” et met en place plusieurs projets environnementaux, comme l’installation d’une nurserie artificielle pour accueillir et protéger les larves de poissons. L’office du tourisme de Canet-en-Roussillon proposera également des visites guidées sur le port, afin de découvrir plus d’une soixantaine de vieux bateaux qui méritent encore un grand intérêt.

Infos pratiques : Zone technique, port de Canet-en Roussillon. Programme des visites guidées. Gratuites. Plus d’informations au 04 68 86 72 00.

Exploration dans une ancienne usine d’argent pendant les Journées européennes du patrimoine

À la frontière de la Lozère, au cœur du Parc National des Cévennes, partez à la découverte d’un endroit envoutant. Sur le site du Bocard, la végétation luxuriante dissimule les vestiges d’une ancienne usine. Celle-ci témoigne encore aujourd’hui du passé industriel de la ville de Vialas. En effet, ici, de la fin du XVIIIe siècle, et durant plus d’un siècle, l’exploitation assurait près d’un quart de la production nationale d’argent.

Les bénévoles de l’association “Le filon des anciens” vous accueilleront donc pendant les Journées européennes du patrimoine pour vous faire visiter tous les recoins de ce mystérieux site industriel. De l’ancienne fonderie, habituellement fermée au public, au chantier de fouilles archéologiques. Vous apercevrez également quelques ruines de la cheminée de condensation qui longeait autrefois la montagne, mais aussi de la boulangerie et des différents magasins accolés à l’usine. Si vous ne souhaitez pas participer à la visite guidée, vous pouvez librement déambuler sur le site en suivant le tracé du “Sentier du Bocard“.

Infos pratiques : Usine d’argent, hameau de La Planche, Vialas. Visites guidées samedi 17 septembre entre 10h et 18h. Informations au 06 37 91 66 25.