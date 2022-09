Journées européennes du patrimoine : les visites à ne pas manquer en Midi-Pyrénées

Dans le cadre de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, de nombreux établissements et musées situés dans l’ex-région Midi-Pyrénées ouvrent gratuitement leurs portes au public ces samedi 17 et dimanche 18 septembre. À cette occasion, le Journal Toulousain vous propose une sélection de lieux insolites à visiter dans chaque département du territoire.

Les Journées européennes du patrimoine au musée de l’Aurignacien, en Haute-Garonne

Tout au long du week-end, le musée de l’Aurignacien, situé à Aurignac en Haute-Garonne, propose des visites guidées originales. L’objectif est de faire découvrir de façon ludique l’ensemble de ses collections portant sur la préhistoire. Ce samedi 17 septembre par exemple, vous serez non pas spectateur mais bien acteur des “visites flashs” (30 minutes) en choisissant une vitrine de la galerie que vous souhaitez explorer en détail. Par la suite, vous assisterez à une démonstration d’allumage du feu.

En soirée, vous partirez à l’aventure sur les pas des Hommes préhistoriques, éclairés par la lueur de torches. La guide vous mènera jusqu’à l’abri préhistorique d’Aurignac dans lequel nos ancêtres partageaient des repas à chaque inhumation. Enfin, le musée propose une visite théâtralisée durant laquelle vous serez accompagné d’une Aurignacienne venue du passé pour vous raconter sa propre version de l’Histoire, mais aussi remettre en cause certaines croyances sur les hommes, et surtout les femmes, préhistoriques.

Infos pratiques : Musée de l’Aurignacien, avenue de Bénabarre, Aurignac. Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Détails du programme. Gratuit. Réservation au 05 61 90 90 72.

Visite d’une centrale nucléaire dans le Tarn-et-Garonne

Le producteur et fournisseur d’électricité EDF vous ouvre les portes de la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Au cours de la visite guidée, vous découvrirez tout d’abord l’histoire de ce site industriel, mis en service dans les années 1990, qui répond aujourd’hui à 40 % des besoins en électricité de la région, principalement sur le territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Puis, le fonctionnement de la salle des machines vous aidera à comprendre comment est fabriquée l’électricité que vous utilisez au quotidien.

Suite à ces explications, un guide vous proposera de traverser la passerelle de la centrale nucléaire qui offre une vue d’ensemble sur le site. Le circuit se terminera par la présentation d’un ouvrage pour le moins original : un ascenseur à poissons. Celui-ci permet aux poissons migrateurs, comme les truites et les saumons, de remonter la Garonne sans se heurter au barrage hydroélectrique de la centrale. Il en est de même pour la “rampe à anguilles” de 17 mètres de haut.

Infos pratiques : Centrale nucléaire, Golfech. Samedi 17 septembre de 10h à 12h. Réservation en ligne. Gratuit.

Une aventure au cœur d’un aqueduc pendant les Journées européennes du patrimoine, dans le Tarn

Une expérience unique vous attend. Pénétrez dans un véritable aqueduc souterrain, construit sur la commune Les Cammazes, dans le Tarn, à la fin du XVIIe siècle. L’ouvrage porte également le nom de “Voûte Vauban”, car il a été imaginé par l’architecte Sébastien Le Preste de Vauban dans le but de prolonger le réseau d’eau artificiel créé par Pierre-Paul Riquet. L’aqueduc permet en effet de faire la liaison entre les eaux de la Rigole de la Montagne à celles du Laudot, un ruisseau qui alimente le bassin de Saint-Ferréol.

Durant la visite, vous arpenterez donc cette galerie voûtée de 3 mètres de haut et de 120 mètres de long. Elle reste encore aujourd’hui un ouvrage remarquable du canal du Midi, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité. Le guide vous présentera d’ailleurs l’ensemble du système d’alimentation de ce réseau au cours de la balade. N’oubliez pas vos lampes de poche.

Infos pratiques : Voûte Vauban, rue de la Fontaine, Les Cammazes. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30. Réservations au 05 63 74 17 17.

Un ancien siège de la Gestapo, en Ariège

La villa Lauquié se visite exceptionnellement, pour les Journées européennes du patrimoine. Cette bâtisse, dont l’architecture s’inspire des chalets alpins, se situe aux portes de Foix, en Ariège. Elle a été durant la Seconde Guerre mondiale, de novembre 1942 au mois d’août 1944, un siège de la police politique de l’État nazi : la Gestapo.

Plusieurs dizaines de résistants ariégeois arrêtés y ont été interrogés, puis torturés, avant d’être transférés à la prison Saint-Michel de Toulouse. La milice a également tué ou déporté certains d’entre eux vers des camps de concentration allemands. À l’intérieur, vous découvrirez des photographies de cette époque et des témoignages de prisonniers. Prenez également le temps d’observer les murs sur lesquels des inscriptions de résistants sont encore visibles.

Une exposition intitulée “La villa Lauquié, de passé à l’avenir” lui est dédiée au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation de Varilhes, situé à quelques kilomètres de Foix. Celui-ci présente également l’organisation de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire ariégeois, les parcours de deux personnes déportées, des témoignages de résistants et des plans interactifs des camps de Buchenwald et d’Auschwitz.

Infos pratiques : Villa Lauquié, 2 boulevard du Sud, Foix. Vendredi 16 septembre de 9h à 12h puis de 14h à 17h. Gratuit. Entrée libre. Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, 18 avenue des Pyrénées, Varilhes. Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Un château médiéval dans les Hautes-Pyrénées

Si vous êtes dans les Hautes-Pyrénées ce week-end, ne manquez pas de visiter le château de Mauvezin. Bâti au XIe siècle par les comtes de Bigorre, il a été reconstruit par Gaston Fébus à la fin du XIVe siècle. Son chemin de ronde bénéficie d’une superbe vue sur la chaîne des Pyrénées. Vous pouvez également arpenter son donjon, dans lequel sont exposés des reproductions d’armes du Moyen Âge et les résultats des fouilles archéologiques réalisées aux abords du château.

Dans la cour, typique de l’architecture militaire médiévale, vous découvrirez des maquettes d’engins de guerre de l’époque. Ici, vous croiserez également des jongleurs, des troubadours et des saltimbanques qui se dandinent sur des airs médiévaux. Une véritable plongée dans l’histoire qui vous mènera enfin dans les sous-sols de l’édifice où étaient autrefois entreposés les vivres du domaine. Durant l’après-midi dimanche, vous pourrez aussi participer à des initiations de tir à l’arc, des essayages de cotte de mailles, puis des ateliers sur les armes et les armures du Moyen Âge.

Infos pratiques : Château de Mauvezin, 10 rue du château, Mauvezin. Visites libres. Visites guidées samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h, 15h et 16h30.

Tarifs : 4 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations au 05 62 39 10 27.

Découvrez une tannerie royale pendant les Journées européennes du patrimoine, dans le Gers

La tannerie royale de cuirs située à Lectoure, dans le Gers, vous dévoile tous ses secrets pendant les Journées européennes du patrimoine. Ce bâtiment industriel a été construit au milieu du XVIIIe siècle dans un ancien quartier de tanneurs. Il a été imaginé par l’architecte Pierre Racine et pour de riches négociants toulousains. Après avoir été mise en service, la tannerie a rapidement reçu le titre de “Manufacture royale”. Elle n’a cessé de fonctionner jusqu’au début du XIXe siècle.

Les lucarnes et les balcons visibles aujourd’hui sur la façade du bâtiment néoclassique n’existaient pas autrefois. Ils ont été ajoutés au XXe siècle, lorsque la bâtisse a été transformée en habitation. Il est toutefois encore possible de remarquer que les fenêtres du rez-de-chaussée sont plus étroites que celles du premier étage. Durant la visite, vous découvrirez que ce choix a été fait pour protéger les cuirs de la lumière et de la chaleur.

Infos pratiques : Tannerie royale de cuirs, rue Claude Ydron, Lectoure. Samedi 17 septembre de 10h à 12h. Visites libres et gratuites.

Dans les coulisses d’un théâtre lotois, dans le Nord de Midi-Pyrénées

Découvrez ce qui se passe derrière le rideau de ce véritable théâtre à l’italienne construit au XIXe siècle au cœur de la ville de Cahors, dans le Lot. Sa construction a été confiée à Hector Malo, un architecte départemental qui s’est également occupé de l’agrandissement de l’hôtel de ville. Il a choisi d’adopter le style néoclassique et de positionner l’entrée de l’établissement du côté d’un des axes principaux de Cahors.

Le théâtre vous propose de participer à deux types de visites guidées ce week-end. Le samedi, elle portera sur l’histoire de la structure et de ses chantiers. Puis le dimanche, vous découvrirez les traditions et les conventions du théâtre, une pratique vielle de 2000 ans.

Infos pratiques : Théâtre de Cahors, place François Mitterand, Cahors. Visites samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h30, 11h, 14h, 15h30. Réservations au 05 65 20 88 60.

Visite guidée dans une mine à charbon, en Aveyron

Pas de progression dans la pénombre, ni de chaleur qui vous brûle le visage ou de suie sur les mains. Il faudra laisser votre imagination faire le travail. Durant les Journées européennes du patrimoine, revivez l’épopée industrielle de Decazeville, en Aveyron, à travers la visite d’une immense mine à charbon à ciel ouvert.

L’histoire de la ville, qui s’est construite autour de ses mines et de ses hauts fourneaux, vous sera également contée. Vous découvrirez aussi un chevalement de 22 mètres de haut qui trône au centre de l’exploitation. Il servait autrefois à faire descendre les mineurs dans les galeries souterraines situées 150 mètres plus bas, ainsi qu’à acheminer le minerai jusqu’à sa surface. Pour les plus curieux, des photographies de l’ancienne mine sont exposées au musée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Immersion garantie.

Infos pratiques : Mine à charbon, avenue Paul Ramadier, Decazeville. Dimanche 18 septembre de 15h à 16h. Gratuit. Réservations au 05 65 43 18 36.