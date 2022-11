Découvrez le Japon, sans quitter l’Occitanie, durant une semaine

La première édition de la Semaine du Japon en Occitanie proposera une série d’événements sur la culture japonaise du 25 novembre au 2 décembre.

Top départ. La première édition de la Semaine du Japon en Occitanie se déroule du vendredi 25 novembre au 2 décembre. Durant huit jours, la région occitane vivra au rythme du pays du soleil levant.

« Pour sa première édition, la Semaine du Japon en Occitanie proposera une série d’événements ayant pour objectif de faire découvrir, de valoriser et de célébrer la culture japonaise (initiation au japonais, à la calligraphie, démonstration d’aikido, projections de films, visites guidées, etc.) sur l’ensemble du territoire », annoncent les organisateurs.

La manifestation est notamment organisée par l’Ambassade du Japon en France en collaboration avec la Région Occitanie, et l’association Yujo, qui signifie « amitié » en japonais.

Voici des temps forts de la Semaine du Japon en Occitanie

Samedi 26 novembre à 11 heures à la Maison des Relations Internationales de Montpellier

Cérémonie d’ouverture en présence de l’Ambassadeur du Japon en France. Elle sera marquée par le rythme des tambours taiko du groupe Paris Taiko Ensemble.

Du 25 novembre au 2 décembre à la Maison de Ma Région Narbonne

Les libraires narbonnais indépendants fêtent la Semaine du Japon Occitanie. Les librairies indépendantes narbonnaises “Libellis” et “Manga & Comics” exposent leurs ouvrages littéraires et mangas au sein de la Maison de Ma Région Narbonne. Du plus petit au plus grand, chacun pourra découvrir un livre selon ses goûts.

Du 25 novembre au 2 décembre au Muséum d’histoire naturelle de Nîmes

Les trésors japonais du Muséum de Nîmes. La collection d’ethnologie du Muséum a la chance de conserver des objets japonais issus de la Préhistoire au XIXème siècle, qui proviennent notamment de la collecte du nîmois Paul Ramel, employé aux messageries maritimes.

Vendredi 2 décembre à 18h30 à la Cité-55 à Toulouse

Cérémonie de clôture en présence de l’Ambassadeur du Japon en France. Elle s’ouvrira par une composition d’ikebana par Marette Renaudin et une démonstration de calligraphie par l’artiste Köhö Kurihara, venue spécialement du Japon.

Informations pratiques : le programme complet est disponible sur le site de l’événement.