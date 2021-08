Covid-19 : Comment va se passer la rentrée dans les lycées d’Occitanie ?

Opérations de vaccination, distribution de masques, surveillance de la qualité de l’air dans les établissements… En cette rentrée 2021, la Région Occitanie déploie ou prolonge une série de mesures pour garantir la sécurité sanitaire dans les lycées, face à l’épidémie de Covid-19.

« En cette rentrée encore très particulière, nous voulons rassurer les parents et offrir aux élèves les meilleures conditions possible », déclare Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie. Sans surprise, sa conférence de presse de rentrée a débuté par les mesures de sécurité sanitaire qui seront déployées ou prolongées au sein des lycées ou des centres de formation. Pour commencer, la collectivité continuera de distribuer gratuitement les produits de désinfection et des masques aux élèves, aux apprentis et aux stagiaires, ainsi qu’aux agents régionaux des lycées – elle en a déjà fourni près de 3,5 millions depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

43 % des 12-18 ans sont vaccinés contre la Covid-19 en Occitanie

L’accent sera mis sur la vaccination, « qui reste le meilleur moyen de se protéger », comme le martèle Vincent Bounes, vice-président à la Santé. Alors que, au début de l’été, l’Occitanie figurait en queue de peloton des régions en termes de vaccination des 12-18 ans, elle a désormais rejoint la moyenne nationale : 62 % ont reçu une première injection et 43 % sont vaccinés, selon les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé. Carole Delga y voit notamment les effets des actions de la Région, en complément de celles de l’ARS : le vaccinobus qui a parcouru les territoires les plus isolés, les opérations de vaccination sur les lieux de vacances, une campagne d’affichage et la sensibilisation spécifique des parents de lycéens et d’apprentis, qui ont reçu un message électronique les incitant à faire vacciner leurs enfants.

Des opérations de vaccination dans les lycées et les universités

En collaboration avec la préfecture, l’ARS et les Conseils départementaux, la Région va mettre à disposition des locaux au sein des lycées « afin de permettre, dès le 6 septembre, l’installation de centres éphémères de vaccination lorsque cela est possible ». Ou, le cas échéant, assurer le transport des lycéens vers les centres de vaccination situés à proximité de leurs établissements. Pour les étudiants, se poursuivront des opérations aux abords des restaurants et des résidences universitaires, en partenariat notamment avec la Croix Rouge.

Des capteurs de CO2 dans les 225 lycées publics d’Occitanie

Expérimentée en juin dernier dans une trentaine d’établissements, l’utilisation de capteurs de CO2 va se généraliser dans les 225 lycées publics d’Occitanie. « Il s’agit de petits appareils mobiles qui permettent de s’assurer que l’air est suffisamment renouvelé, en particulier là où les jeunes ne portent pas le masque, comme les zones de restauration », indique Vincent Bounes. De quoi mettre en place des protocoles d’aération et diminuer l’exposition à la Covid-19, « en attendant qu’il y ait davantage de vaccinés », conclut le vice-président de la Région à la Santé.