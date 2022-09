World Cleanup Day : comment participer à une opération de nettoyage à Toulouse

A l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète, baptisée “World Cleanup Day” qui a lieu le 17 septembre prochain, plusieurs associations de Toulouse se sont mobilisées pour organiser des opérations “coup de poing”. Pour participer à cette lutte contre la pollution, retrouvez une liste non exhaustive des initiatives de ramassage de déchets programmées dans la Ville rose.

© Bellefontaine Services

Comme dans 181 des pays participant à cette vaste opération, la France se mobilise pour la Journée mondiale de nettoyage de notre planète, le “World Cleanup Day”. Le but ? Ramasser le plus de déchets possible qui ne viendront pas grossir les nombreuses sources de pollution. Le 17 septembre prochain, et plus largement du 14 au 18 septembre, plus de 1 500 initiatives de ramassage de déchets vont ainsi être déployées sur tout le territoire, notamment à Toulouse. Pour participer à l’une d’entre elles, il suffit de vous inscrire sur le site Internet du mouvement, au travers d’une carte interactive qui répertorie toutes les opérations.

Les “cleanups” toulousains

Parmi le millier d’opérations organisées, près d’une trentaine auront lieu à Toulouse. En voici une liste non exhaustive :

Nettoyons la Garonne 7 Deniers

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le samedi 17 septembre à 9h30. Rendez-vous au 200 route de Blagnac. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

Toulouse Métropole organise plusieurs Cleanups, dont un le samedi 17 septembre à 10h à 13h. Rendez-vous sur le parking des Argoulets. Pensez à vous munir d’une paire de gants (de jardinage ou de bricolage), de deux sacs de course pour le verre et le recyclable et d’une bouteille vide en plastique pour les mégots. Renseignements et inscription à carine.mendiondo@mairie-toulouse.fr.

La marque Nutripure organise un nettoyage du canal du Midi et de ses berges en barque le vendredi 16 septembre à 14h. Rendez-vous Port de l’Embouchure. Renseignements et inscription à communication@nutripure.fr.

Toulouse Métropole organise plusieurs Cleanups, dont un le samedi 17 septembre de 10h à 13h. Rendez-vous au jardin de Compans Caffarelli. Pensez à amener : une paire de gants de jardinage ou de bricolage, deux sacs de course pour le verre et le recyclable, une bouteille vide en plastique ou un petit sac pour les mégots, un caddie de course pourquoi pas (pratique pour porter)… Renseignements et inscription à carinemdo@gmail.com.

Toulouse Métropole organise plusieurs Cleanups, dont un le samedi 17 septembre de 10h à 13h. Rendez-vous autour de l’esplanade en bois. Pensez à vous munir d’une paire de gants (de jardinage ou de bricolage), de deux sacs de course pour le verre et le recyclable et d’une bouteille vide en plastique pour les mégots. Renseignements et inscription à carine.mendiondo@mairie-toulouse.fr.

Toulouse Métropole organise plusieurs Cleanups, dont un le samedi 17 septembre de 10h à 13h. Rendez-vous devant le local d’Air France. Pensez à amener : une paire de gants de jardinage ou de bricolage, deux sacs de course pour le verre et le recyclable, une bouteille vide en plastique ou un petit sac pour les mégots, un caddie de course pourquoi pas (pratique pour porter)… Renseignements et inscription à carine.mendiondo@mairie-toulouse.fr.

L’association World cleanup day France organise un ramassage de mégots et une distribution de cendriers de poche aux alentours de la place Wilson et du marché des carmes, le dimanche 18 septembre à 10h. Rendez-vous sur le parvis en face de la Fnac, devant la sortie du métro. Pensez à apporter vos gants de jardinage ou de bricolage, un sac de course, un contenant pour les mégots (seau de fromage blanc, bouteille en plastique de jus de fruit, sac en papier, sac à déjection canine). Inscription par mail à cathy.sanchez@worldcleanupday.fr. Renseignements au 0689874592.

Les Clae de Toulouse organisent un ramassage de déchets le jeudi 15 septembre à 12h. Le lieu de rendez-vous n’est pas encore fixé et sera communiqué par mail aux participants. Renseignements et inscription à coord2-toulouse@lecgs.org.

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le samedi 17 septembre à 9h30. Rendez-vous Avenue de l’ancien vélodrome. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

Le Clae de l’école élémentaire Peire Godolin organise un nettoyage des abords de l’établissement le jeudi 15 septembre de 16h à 18h. Rendez-vous devant l’école. Inscription par mail à vanessa.sissoko@leolagrange.org. Renseignements au 0749554779.

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le samedi 17 septembre à 9h30. Rendez-vous à la prairie des Filtres, côté Fer à Cheval. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

Toulouse Métropole organise plusieurs Cleanups, dont un le samedi 17 septembre de 10h à 13h. Rendez-vous sur l’esplanade de la Capitainerie, au port Saint Sauveur. Pensez à vous munir d’une paire de gants (de jardinage ou de bricolage), de deux sacs de course pour le verre et le recyclable et d’une bouteille vide en plastique pour les mégots. Renseignements et inscription à carine.mendiondo@mairie-toulouse.fr.

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le samedi 17 septembre à 9h30. Rendez-vous sur l’île du Ramier. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le jeudi 15 septembre à 10h. Rendez-vous Avenue de Muret. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

L’association Notre Toulouse Propre organise un ramassage des déchets au niveau de l’île du Ramier le samedi 17 septembre à 14h. Rendez-vous sur le parking de l’allée Fernand Jourdant. Le nettoyage sera suivi d’un goûter partagé. Inscription par mail à victommn11@gmail.com. Renseignements au 0767113422.

Toulouse Métropole organise plusieurs Cleanups, dont un le samedi 17 septembre de 10h à 13h. Rendez-vous sur le parking, devant la Cité de l’Espace. Pensez à amener : une paire de gants de jardinage ou de bricolage, deux sacs de course pour le verre et le recyclable, une bouteille vide en plastique ou un petit sac pour les mégots, un caddie de course pourquoi pas (pratique pour porter)… Renseignements et inscription à carine.mendiondo@mairie-toulouse.fr.

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le samedi 17 septembre à 9h30. Rendez-vous sur la passerelle de la Poudrerie. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

L’association Reynerie Services – Régie de quartier organise un grand nettoyage du quartier de la Reynerie dans une ambiance conviviale, le samedi 17 septembre à 10h. Rendez-vous sur la place André Abbal, proche de la sortie de métro Reynerie. La régie de quartier fournira le matériel nécessaire pour nettoyer en toute sécurité : gants, sacs poubelle, pinces, gilets jaunes et consignes de tri. Vous n’avez plus qu’à venir armé de votre motivation. Inscription par mail à chloe.reynerieservices@orange.fr. Renseignements au 0776070234.

L’association Champ d’actions organise un ramassage des déchets sur les rives de la Garonne le mercredi 14 septembre à 12h. Rendez-vous Impasse Camille Langlade. Le matériel sera fourni. Inscription par mail à cadoccitanie@gmail.com. Renseignements au 0615418239.

L’association La régie de Bellefontaine Services organise une opération de nettoyage du quartier Bellefontaine, sur les bas d’immeubles du Tintoret, Titien et Goya le samedi 17 septembre à 10h. Rendez-vous place Niki de Saint Phalle. La Régie de Quartier Bellefontaine-Services vous fournira le matériel nécessaire (pinces, gants, sacs poubelles et gilets). L’opération durera environ 1h et un petit-déjeuner vous sera proposé pour bien commencer la matinée. Renseignements et inscription à resp.lien-social@rqbellefontaine.fr.

L’Université Paul-Sabatier Toulouse III organise un ramassage de déchets sur le campus le mercredi 14 septembre de 13h à 14h. Rendez-vous sur le parvis du bâtiment administratif central. Munissez-vous de bouteilles en plastique vides pour le ramassage de mégots. Les gants et les sacs poubelles sont fournis. Le trajet référence se fera entre le parvis du bâtiment central administratif et la salle de spectacle du CAP. Se présenter 15 minutes avant le départ pour prendre un café et boire un coup avant de commencer. Inscription par mail à bertrand.sautereau@univ-tlse3.fr. Renseignements au 0627653144.



Le World cleanup day en chiffres

L’année dernière, 158 000 personnes avaient participé au World cleanup day au quatre coins de la France, sur 4 000 sites différents. Une mobilisation conséquente qui a permis de ramasser 615 tonnes de déchets en tout genre… y compris les plus insolites comme une arme à feu, un cumulus, des palmes ou encore des caleçons… Mais, au final, les détritus que les participants ont le plus souvent récupérés sont sans nul doute les mégots de cigarette (8.7 millions) et les masques chirurgicaux (90 000).

Et c’est en Occitanie que les bénévoles ont ramassé la plus grande quantité de déchets. Pas de quoi pavoiser ou faire preuve de chauvinisme, car si la région se place en tête du classement, c’est aussi parce que le dépôt sauvage y est fortement pratiqué…