Circulation. Ça roule mieux autour de Toulouse et en Occitanie

La circulation est plus fluide ce dimanche 15 août que la veille autour de Toulouse et en Occitanie. Bison futé voit vert dans le sens des départs et orange dans celui des retours.

Il y a encore du monde sur les routes avec le chassé-croisé du week-end qui se poursuit. La circulation est cependant plus fluide ce dimanche 15 août que la veille autour de Toulouse et en Occitanie. Bison futé voit vert dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Le Centre national d’information routière émet ainsi quelques recommandations à destination des automobilistes que voici.

Sur l’autoroute A9, il est préférable d’éviter le tronçon entre Montpellier et orange de 10 heures à midi. Toujours sur l’A9 il est recommandé d’éviter de rouler entre Narbonne et Montpellier entre 11 heures et 19 heures. Le trafic sera carrément saturé entre 13 heures et 15 heures.

Du côté de l’autoroute A61, la circulation sera dense entre Narbonne et Carcassonne de 10 heures à 19 heures. Enfin, sur l’A62, il sera difficile de circuler entre Toulouse et Bordeaux entre 10 heures et 18 heures.