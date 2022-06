Le Carnaval de Toulouse reporté à cause de la météo

En raison des conditions météorologiques orageuses, le Carnaval de Toulouse qui devait se tenir ce samedi 4 juin au soir est finalement reporté.

Le carnaval de Toulouse avait déjà été reporté au mois de juin. Crédit : Communication Cocu (Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0.

Le grand défilé du Carnaval de Toulouse devait se tenir ce samedi 4 juin au soir à partir de 19h30. Mais il n’aura finalement pas lieu à cause des orages qui menacent l’Occitanie. Le Comité d’organisation du Carnaval Unifié (Cocu) a rendu publique la décision sur leur site internet en milieu d’après-midi.

« A partir de 17h et pour toute la soirée, Météo France prévoit un épisode orageux nécessitant une vigilance toute particulière en raison d’un fort risque de phénomènes localement très violents, notamment de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de vent. En conséquence, la Mairie de Toulouse, en concertation avec les organisateurs, a décidé d’annuler le défilé du Carnaval de Toulouse et de le reporter à une date ultérieure. » a communiqué la Mairie de Toulouse.

Un report à l’étude, des activités du Carnaval maintenues à Toulouse

Pas de parade donc ce samedi soir, pas de chars, et pas de danses dans les rues du centre-ville. Mais ce n’est que partie remise pour les carnavaliers. « Nous étudions tout report éventuel de la parade avec les autorités. Nous vous tiendrons informés. » assure le Cocu dans son communiqué.

Certaines activités auront tout de même lieu. Ainsi les organisateurs précisent que les animations prévues place Olivier et rue de la Républiques sont maintenues. « Nous enrichissons ces animations avec des musiciens et quelques décors mobiles jusqu’à 18h », détaillent-ils.

Le Carnaval de Toulouse se tient habituellement au mois d’avril, non loin de Mardi gras. Il avait donc déjà été reporté une première fois au mois de juin.

William Bernecker