Canicule. Le Gard passe en vigilance orange

Une hausse des températures est prévue dans le sud-ouest vendredi 15 juillet, notamment dans le Gard qui passe en vigilance orange canicule.

Une hausse des températures est prévue dans le sud-ouest vendredi 15 juillet, notamment dans le Gard qui passe en vigilance orange canicule. Crédit photo : CC 0 pxhere

Coup de chaud sur le sud-ouest où une canicule, remarquable par sa durée, s’est mise en place depuis le lundi 11 juillet. Une hausse des températures est prévue ce vendredi 15 juillet. C’est pourquoi, le Gard passe en vigilance orange canicule à partir de midi, annonce Météo France.

« Dans le Gard et le Vaucluse, les températures en journée de vendredi sont en forte hausse par rapport à la veille avec des maximales comprises entre 36 et 38 degrés, y compris sur le littoral du Gard, localement 40 degrés dans les plaines », indique l’institut météorologique. Les 40 °C sont aussi attendus dans de nombreux secteurs du territoire gardois, en garrigues et dans les agglomérations de Nîmes, Alès, Bagnols sur Ceze…

« Cette canicule est liée à la mise en place d’un dôme de chaleur étiré du Maghreb à la France », comme l’explique La chaîne météo. « C’est donc de l’air saharien qui stagne sur nos régions. Parallèlement, la sécheresse s’accentue rapidement, car aucune évolution orageuse n’est prévue dans ce contexte, et le vent accentue également le dessèchement des sols ainsi que les risques d’incendies de forêts. »

Les recommandations de la préfecture du Gard face à la canicule

Dans ce contexte de canicule, la préfecture du Gard émet une série de recommandations. Parmi elles :

– Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon, essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;

– Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les dans un endroit frais ;

– Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains ;