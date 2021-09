Vigilance orange en Aveyron où Météo France prévoit des orages violents

Météo France prévoit de violents orages accompagnés de fortes pluies dans le département de l’Aveyron, qui est placé en vigilance orange.

« La situation nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe une forte probabilité de phénomène violent » annonce la préfecture de l’Aveyron. En effet, Météo France prévoit de nombreux orages sur le département, qu’il a placé en vigilance orange. « Des orages qui commenceront en seconde partie d’après midi et perdureront jusqu’en début de nuit ». Ils seront associés à de fortes pluies, avec des cumuls pouvant atteindre localement 50 à 60 mm. Des risques de rafales de vent jusqu’à 60 ou 70 km/h et des chutes de grêle locales sont également probables.

Des dégâts importants à prévoir

Cet épisode orageux « est susceptible de provoquer localement des dégâts importants », prévient la préfecture. Notamment sur l’habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Des départs de feux sont à craindre en forêt, suite à des impacts de foudre. Et certains cours d’eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.

La conduite à tenir en cas d’orage

C’est pourquoi les services de l’État dans le département recommandent à chacun de se tenir informé de la situation, avec notamment « une attention particulière pour les campings et toutes les activités nautiques ». Il est conseillé, à l’approche d’un orage, de mettre à l’abri les objets sensibles au vent, de ne pas s’abriter sous les arbres, d’éviter les promenades en forêts et l’utilisation du téléphone ou d’appareils électriques, de signaler tout départ de feu et de rester vigilant à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable.

Source : communiqué de presse