Aveyron : Rodez fera partie des Centres de préparation aux JO de Paris 2024

La ville de Rodez, en Aveyron, a été retenue comme Centre de formation en escrime handball, judo et rugby à 7 pour les JO de Paris 2024.

La préfecture de l’Aveyron aura son rôle à jouer lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les organisateurs de l’évènement se sont engagés à ce qu’ils soient ceux de toute la France : grâce au label « Terre de Jeux 2024 », les collectivités et territoires labellisés qui le souhaitaient on pu candidater pour que leurs équipements sportifs accueillent des délégations du monde entier. Permettant ainsi à ces dernières de bénéficier sur le territoire français de centres de préparation adaptés à chaque discipline. La Ville de Rodez, suite à l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » en début d’année 2021, a candidaté pour être centre de préparation aux jeux dans 4 disciplines sportives : escrime et handball (au Centre sportif et culturel Amphithéâtre), ainsi que judo (au dojo Raymond Saqué) et rugby à 7 ( dans les stades municipaux).

4 avis favorables

Les 4 dossiers présentés par la Ville de Rodez ont tous reçu un avis favorable par Paris 2024 qui a été chargé par le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique de sélectionner les centres de préparation afin de les proposer aux délégations sportives internationales de l’été 2021 à l’été 2024. « Les sites ruthénois (amphithéâtre, dojo et stades) feront ainsi partie du catalogue de Centres de préparation aux JO 2024 proposé à toutes les délégations internationales », se réjouissent les services de la mairie dans un communiqué de presse.

Source : communiqué de presse