Le Yo Festival met en lumière le hip-hop à Rodez

Le Yo Festival, qui fait la part belle au hip-hop, se déroule à Rodez jusqu’au 11 mars.

L’artiste KT gorique a participé au Yo festival en 2020. © Yo Festival

Pour tous les amoureux de danse, et plus particulièrement de hip-hop, le Yo Festival est fait pour vous. Organisé à Rodez, chef-lieu de l’Aveyron, le Yo Festival met à l’honneur de nombreux artistes, à l’instar de la chanteuse KT gorique, qui a participé à l’événement en 2020 et qui s’est révélée dans la série Netflix “Nouvelle Ecole”, sous l’égide de Sch, Niska et Shay.

Le Yo Festival démarre le 28 février et va s’achever le 11 mars 2023. Quant à la programmation de l’événement, un spectacle d’exhibition aura lieu le 28 février avec la Brigade Fantôme. Le lendemain, l’atelier d’écriture rap proposé entre 10 heures et midi est déjà complet, victime de son succès. Mais en revanche, l’atelier beat box du jeudi 2 mars par la Brigade Fantôme est toujours disponible.

Aussi des Open Mic au Yo Festival

L’après-midi du 2 mars sera consacrée aux Open mic. Traduisez “micro ouvert” à partir de 15 heures et animé par Favo et Sam au café culturel le Krill. Vendredi 3 mars, un atelier de graff sera proposé aux participants entre 10 heures et 12 heures. Dessin figuratif ou abstrait, message simple et direct, le graff a inventé des typographies uniques et se trouve désormais reconnu comme un mouvement artistique à part entière. Cet atelier, par une approche des techniques de la bombe et du lettrage, permet aux participants de réaliser une œuvre, en s’imprégnant des codes de ce mouvement incontournable de la culture hip hop.

Le 10 mars, les vedettes du groupe Berywan seront présents avec HYL et Lexie T. Ils donneront des concerts à partir de 21 heures pour une soirée endiablée. La soirée de samedi 11 mars sera aussi marquée par des concerts, ceux de Chilla, Moody et DJ Electrogène. Dans le même thème, la Nuit du slam a lieu jusqu’au premier avril dans plusieurs départements d’Occitanie.