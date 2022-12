Rodez : le projet de parc des expositions de Malan abandonné

Le président de Rodez Agglo a annoncé l’abandon du projet de parc des expositions de Malan. Une victoire pour les opposants au projet.

Une modélisation du parc des expositions sur la zone de Malan à Rodez © Sarea Alain Sarfati Architecture

Ils se battent depuis plusieurs années contre le projet de parc des expositions de Malan à Rodez. Les membres du collectif pour la préservation des terres agricoles du ruthénois (CPTAR) ont obtenu une victoire le mois dernier. Le président de Rodez Agglo, Christian Teyssèdre, a effectivement décidé d’annuler le projet lors du conseil d’agglomération du 8 novembre.

« Les élus porteurs du projet invoquent comme seule raison l’inflation. Nous pensons au contraire que cette victoire est le résultat du travail du CPTAR, la lutte juridique et l’information à la population et à l’ensemble des élus de l’agglo », estime le collectif pour la préservation des terres agricoles du ruthénois dans une publication sur Facebook.

Le parc des expositions de Malan un « contre-sens écologique et économique »

Le CPTAR avait en effet déposé un recours en justice contre le permis de construire du parc des expositions sur la zone de Malan à Rodez, il avait aussi mis en ligne des pétitions et proposé des alternatives à « ce projet pharaonique », comme la mise réseau des salles existantes sur l’agglomération, notamment les salles des fêtes de Luc et Rodez.

Les membres du collectif se sont donc fortement mobilisés contre ce projet qu’ils qualifient de « contre-sens écologique et économique ». Selon eux, le futur parc des expositions est effectivement « un projet coûteux et surdimensionné » qui sacrifierait « plus de 25 hectares de terres agricoles fertiles ». Pour information, son coût est estimé à 27 millions d’euros.

Ils vont continuer à se battre pour la préservation des terres agricoles à Rodez

Même si le collectif pour la préservation des terres agricoles du ruthénois a remporté une victoire, il n’a pas fini de se battre. « Notre travail de préservation des terres agricoles va se poursuivre car le projet de route reliant Malan à Flavin reste d’actualité et promet de détruire de nombreux hectares de terres érables », indique le CPTAR.

Cet autre projet prévoit l’aménagement d’une nouvelle route voie express entre Malan et Flavin, « alors que la zone sud est déjà saturée de voies de circulation », souligne le collectif. Il dénonce : « Cette augmentation attendue du trafic va fatalement produire une pollution atmosphérique, des nuisances sonores, des embouteillages supplémentaires… ».