Rodez. Hommage à Pierre Soulages au musée

Le Musée Soulages de Rodez (Aveyron) rend hommage, ce dimanche 30 octobre, au célèbre peintre ruthénois Pierre Soulages, décédé le mercredi 26 octobre à l’âge de 102 ans. Il est ouvert au public gratuitement.

Crédit photo : Calips (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 3.0.

« Le peintre Pierre Soulages nous a quittés après une longue vie consacrée à l’art et à la peinture. Artiste préféré des Français, modèle pour les jeunes peintres, il aimait à dire qu’il était né à Rodez en Aveyron et dans la peinture : dans son territoire qu’il connaissait sur le bout des doigts – particulièrement à Conques où il eut sa vocation d’artiste, et dans les livres et les musées. » écrit le musée Soulages sur son site internet.

En hommage à Pierre Soulages, décédé le mercredi 26 octobre à l’âge de 102 ans, le musée éponyme de Rodez est ouvert gratuitement au public, ce dimanche 30 octobre 2022. L’occasion de découvrir des collections qui regroupent plus d’une centaine d’œuvres de l’artiste, de ses travaux sur le noir à ceux de l’abbatiale de Conques.

Les collections du Musée Soulages

Né à Rodez en 1919, Soulages y a son musée depuis 2014. De 1934 à 2019, il retrace le parcours de l’artiste aux multiples facettes : peintures sur toile et sur papier, estampes, bronzes, environnement des vitraux de Conques, cartons, photographies, échantillons, maquettes…

Ses salles permanentes comportent quatre collections qui illustrent cette diversité dans les créations du peintre ruthénois : “Brous de noir et peintures sur papier”, “Peintures sur toiles”, “Cartons préparatoires aux vitraux de Conques” et “L’œuvre imprimé”.

« Dans le hall d’entrée du musée, un livre est ouvert à l’attention des publics souhaitant laisser un témoignage de condoléances, pour Colette Soulages et ses proches. Il est plus raisonnable de déposer les bouquets et les fleurs à proximité de ce pupitre. » précise le musée.

Informations pratiques: Hommage à Pierre Soulages. Musée Soulages, jardin du Foirail, avenue Victor Hugo, Rodez. Horaires: dimanche 30 octobre, de 10h à 18h. Tarif : gratuit.