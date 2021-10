Aveyron. La RN 88 est fermée, pour cause de travaux, entre Naucelle et Quins

Avis à la population de l’Aveyron, la Nationale 88, entre Naucelle et Quins, est actuellement fermée pour travaux, et ce pendant une semaine. Des déviations sont mises en place. Plus de détails.

La préfecture d’Occitanie annonce la fermeture de la RN 88, en Aveyron, dès ce mardi 12 octobre, et jusqu’au 18 octobre prochain, d’importants travaux étant réalisés sur cette route, entre Naucelle et Quins. Il s’agit du raccordement du chantier de la déviation de Baraqueville à la 2X2 voies à Quins (côté Albi). Cet aménagement permettra aux usagers de relier Albi à Rodez dans de meilleures conditions de circulation. Durant une semaine, les automobilistes ne pourront plus emprunter la Nationale. Sachant que les dates et la durée des travaux pourront évoluer en fonction de la météo.

Le point sur les déviations dues aux travaux entre Naucelle et Quins (Aveyron)

Une déviation a été mise en place, par la RN 2088 (ancienne RN 88), entre l’échangeur de Tauriac de Naucelle et le carrefour giratoire de La Mothe. Et ce, dans les deux sens de circulation. Quant aux véhicules de plus de 4.25 mètres de haut, ils devront passer par la RD 58 dans le sens Rodez-Albi, à partir du rond (point de La Mothe. Et par la RD 997 et la RD 58 dans le sens Albi-Rodez à partir de Naucelle gare. Autant de déviations qui seront indiquées sur la voie publique.