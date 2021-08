Aveyron : Face au risque de sécheresse, des restrictions d’usage de l’eau sont mises en place

Malgré un début d’été pluvieux, la situation météorologique des prochains jours fait craindre des risques de sécheresse et le département de l’Aveyron met en place des mesures de restrictions des prélèvements d’eau sur certains bassins à compter du samedi 28 août.

Malgré les conditions climatiques favorables du début d’été, la situation hydrologique se dégrade en Aveyron. Les pluies importantes de juin et de juillet ont permis de maintenir un niveau satisfaisant dans les cours d’eau, tout en limitant les besoins agricoles ou ceux des particuliers. La préfecture précise même que le mois de juillet a été le troisième mois le plus pluvieux enregistré par Météo France sur le département.

Situation et zones concernées

Toutefois, la situation s’est dégradée. Le mois d’août a été particulièrement sec, avec des températures avoisinant les 22 à 26 degrés en moyenne, et des pluies moins importantes. La préfecture a donc déclaré la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures de restrictions des prélèvements d’eau à partir du samedi 28 août 00 heures sur certaines zones.

Le Lot en amont est placé en alerte niveau 1.

Cela signifie qu’il sera interdit de prélever et d’irriguer les espaces agricoles de 14 heures à 18 heures et les prises d’eau en rivière seront fermées. Interdiction également d’arroser les terrains de golf de 8 heures à 20 heures pour une réduction de la consommation hebdomadaire de 15 à 30 %. Le canyoning et l’aqua-randonnée sont également prohibés. Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage personnel est interdit.

L’Alzou et l’Orb sont placés en alerte renforcée niveau 2.

Dans ces zones, il sera interdit de prélever et d’irriguer les espaces agricoles de 12 heures à 18 heures, d’arroser les prairies et les luzernes. Interdiction également d’arroser les terrains de golf à l’exception des greens et des départs. La consommation hebdomadaire d’eau doit être réduite de 60 %. L’orpaillage et les pratiques de canoë ou toute autre embarcation sont prohibés. Les pelouses, les espaces verts, les jardins d’agrément et les espaces sportifs ne doivent pas, non plus, être arrosés entre 8 heures et 20 heures.

L’Hérault est placé en vigilance

Autres bassins sensibles

Pour les prélèvements agricoles, le niveau 1 reste applicable sur toute la période d’étiage (du 1er juin au 31 octobre) sur les bassins dits sensibles :

• Dourdou de Conques,

• Diège,

• Aveyron amont,

• Aveyron médian,

• Serène,

• Dourdou de Camares amont et Len,

• Rance.