Aveyron. Les producteurs de Roquefort dénoncent le mauvais classement de Nutri-Score

Le nutri-score, système d’étiquetage actuellement facultatif, vient d’attribuer une très mauvaise note au fromage Roquefort. Une simple information aux consommateurs qui peut avoir des conséquences sur toute une filière. Les producteurs montent au créneau.

Une note qui oscille entre D et E. C’est l’étiquette Nutri-Score qui figurera désormais sur les emballages de Roquefort. Jugé trop salé et trop gras, comme tous les fromages, il est donc classé parmi les aliments les moins bons pour la santé. Une décision injuste pour les éleveurs, les producteurs de fromage et les élus. Ces derniers estiment que cette note va avoir des conséquences néfastes sur toute la filière.

Soumis à un cahier des charges stricts pour conserver leur Appellation d’origine protégée (AOP), les acteurs de la filière défendent une production plus saine que certains fromages industriels, qui eux, afficheront une meilleure note. C’est également l’avis de Christophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn: “Le Roquefort va pâtir malheureusement du mode de calcul et du barème du nutri-score.” Ce qui n’est pas sans conséquences.

“Cette note peut avoir des répercussions sur toute la filière de Roquefort dans l’Aveyron mais aussi dans le Tarn où près de 200 producteurs de lait de brebis fournissent les caves de Roquefort”, précisent l’élu. Ce qui pousse les éleveurs et les producteurs à demander une exemption aux produits AOP et IGP (Indication géographique protégée), quant à l’étiquetage Nutri-Score.