Millau : la Ville va réaliser un test alerte crues

La Ville de Millau va réaliser un test “alerte crues” ces 17 et 18 octobre 2022. Lors de celui-ci, les riverains du Tarn et de la Dourbie seront contactés via un système d’alerte téléphonique.

L’alerte concerne notamment les riverains de la rivière Tarn CC BY SA Krzysztof Golik – Wikimedia commons

Il a lieu chaque année. Ces lundi 17 et mardi 18 octobre 2022, les services techniques de la Ville de Millau vont réaliser un test “alerte crues”. « La procédure consiste à contacter, via un système d’alerte téléphonique, les riverains du Tarn et de la Dourbie justifiant d’un bien situé dans les zones inondables », détaille la Ville de Millau dans un communiqué de presse.

Pour information, ces zones sont à retrouver dans le document d’information communal sur les risques majeurs sur le site de la municipalité.

Les riverains du Tarn et de la Dourbie, dont la maison se trouve en zones inondables, peuvent s’inscrire auprès des services techniques de la commune de Millau pour bénéficier de ce système d’alerte gratuit. Pour cela, ils doivent appeler le 05 65 61 41 80. Ce numéro est joignable en semaine et le matin, précisément du lundi au vendredi entre 8h et 12h.

« Il est demandé à tous ceux ayant déménagé de se retirer de la liste de diffusion », précise la mairie de Millau dans son communiqué de presse.

Les moyens de se renseigner sur les crues à Millau

Si vous souhaitez vous renseigner sur le suivi des crues, vous pouvez appeler le 0825 800 727 (15 cents/min). Cette messagerie donne toutes les informations sur les côtes du niveau d’eau du Tarn et de la Dourbie.

Il est également possible de consulter le service d’information en ligne Vigicrues ou de télécharger l’application du même nom. Disponible depuis le 28 mars dernier, elle est téléchargeable gratuitement, mais uniquement sur Android. Cette application permet de recevoir une notification en cas de vigilance crues.