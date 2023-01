Grève 19 janvier. Des perturbations dans les écoles et crèches à Millau

Les écoles, les crèches et les services Famille et Jeunesse seront perturbés à Millau à l’occasion de la journée de grève interprofessionnelle du jeudi 19 janvier.

Photo d’illustration. Des perturbations sont prévues dans les écoles de Millau durant la journée du 19 janvier. © I.Clio / wikimedia commons

Plusieurs organisations syndicales appellent à une mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites jeudi 19 janvier. Ce mouvement de grève promet d’être très suivi à Millau, en Aveyron.

La municipalité a dévoilé les prévisions de fonctionnement de ses services.

La grève perturbe les écoles et les crèches à Millau

La Mairie de Millau annonce que « 86% des enseignants et 76% du personnel communal des écoles font grève » pour la journée du 19 janvier. Aussi, trois écoles sont fermées. Il s’agit de Le Crès, Jules Ferry et Martel.

« Un service minimum est assuré à l’école Jean-Henri Fabre, de 7h30 à 18h30, repas compris, afin d’accueillir les enfants dont les deux parents travaillent », prévient la municipalité. « Les autres enfants seront accueillis de 8h20 à midi et de 14 heures à 16h30. La journée sera encadrée par des enseignants et animateurs, une ATSEM et les ETAPS non-grévistes.

Aussi, « les unités d’enseignement en maternelle (UEMA) seront ouvertes à minima trois enfants et trois adultes et un repas froid sera fourni », fait savoir la municipalité.

Des perturbations au Centre communal d’action sociale

Au Pôle Social, le service Aide sociale sera fermé, toutefois les services suivants restent ouverts : Administration, Foyer Capelle, Espace alimentaire et Accueil inclusif.

En ce qui concerne le Pôle Petite Enfance, seules les micro-crèches « Île aux trésors » et « Récré à bulles » sont fermées. La micro-crèche « Le Cocon », la crèche familiale « L’Eau Vive », l’administration et les autres services restent ouverts.