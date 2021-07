Enseignement supérieur : la ministre Frédérique Vidal est aujourd’hui dans l’Aveyron

Saint-Jean-et-Saint-Paul, Saint-Affrique, Millau ; Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est en déplacement dans l’Aveyron, ce jeudi 15 juillet.

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, consacre cette journée du jeudi 15 juillet à la ruralité, dans l’Aveyron. Elle se rendra en premier lieu à la ferme expérimentale « La Fage », de l’INRAE, à Saint-Jean-et-Saint-Paul. Un laboratoire spécialisée dans la sélection des lignées de brebis. La ministre échangera notamment sur les enjeux de la recherche en agronomie et en élevage en

particulier, pour soutenir les filières de production de fromages locaux comme le

Roquefort.

Des campus connectés pour se former à distance

Frédérique Vidal se rendra ensuite à Saint-Affrique, puis à Millau, pour inaugurer deux nouveaux campus connectés, qui ouvriront à la rentrée 2021. Les campus connectés offrent la possibilité de poursuivre une formation du supérieur, diplômante ou certifiante, à distance, et « dans des conditions favorisant sa réussite », affirme un communiqué de presse du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Selon ce dernier, les campus connectés « constituent de véritables nouveaux lieux de lien social dans les territoires les plus enclavés. »

Source : communiqué de presse