Aveyron : l’eau n’est plus potable à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac

Une panne est survenue dans le système de chloration de la station de traitement de l’eau de la commune de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, dans l’Aveyron. L’eau du réseau public est ainsi temporairement interdite pour les usages alimentaires.

« La commune de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac est dans l’obligation de mettre en œuvre une interdiction temporaire de l’eau du réseau public pour les usages alimentaires », a annoncé à ses administrés, ce mercredi 15 juillet, dans l’après-midi, le maire Marc Bories. L’utilisation de l’eau est dont interdite pour la boisson, la préparation des aliments ou le brossage de dents. En effet, une panne est survenue dans le système de chloration de la station de traitement de la commune et la qualité de l’eau n’est plus garantie. « Elle peut présenter des risques pour la santé des consommateurs », indique le communiqué de la mairie.

Ne pas utiliser l’eau des puits ou des sources

L’eau n’est toutefois pas coupée. La pression du réseau est maintenue pour les autres usages domestiques : sanitaire, toilette, lavage du linge, vaisselle, etc. Et les services de la mairie de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac précisent qu’« en l’absence de solution de secours immédiate, les consommateurs peuvent provisoirement continuer à utiliser l’eau du réseau à des fins alimentaires en procédant à son ébullition pendant 5 minutes ». Par ailleurs, il est rappelé les dangers de l’utilisation, comme moyen de substitution, de l’eau de puits ou de sources, « qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification complète et récente de qualité ».

Des bouteilles d’eau distribuées à l’espace culturel

Alors qu’une surchloration de l’ensemble du réseau va être mise en place, afin de le sécuriser, la collectivité prévient que l’eau pourrait avoir une odeur de chlore inhabituelle à l’ouverture des robinets. De nouveaux contrôles sont programmés, sous la supervision de l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS). Et en attendant le retour à la normale, des bouteilles d’eau sont distribuées à l’espace culturel de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, à raison d’un litre d’eau par jour et par personne.

Source : communiqué de presse