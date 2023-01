Aveyron. Les Givrées sont de retour à Millau

Le festival “Les Givrées” propose jusqu’au 28 janvier des concerts de chansons francophones, à Millau et dans le sud-Aveyron. Il accueille également des résidences artistiques et cherche à valoriser les pratiques amateurs.

Affiche : Les Givrées.

Elles se définissent comme « un éco-fest’hivernal de chansons francophones ». Après avoir accueilli près de 4 000 spectateurs en 2022, “Les Givrées” reviennent jusqu’au 28 janvier 2023, dans différents lieux de Millau et du sud de l’Aveyron.

Ce festival est organisé avec le Théâtre de la Maison du Peuple et propose des concerts, mais aussi des rencontres, résidences et ateliers, ou encore des actions éducatives et de valorisation de la pratique amateur. Il s’installe ainsi dans les espaces publics, les salles des fêtes et les locaux associatifs, pour permettre une offre décentralisée.

Quelques rendez-vous des Givrées

Avec leur programmation éclectique, les Givrées visent le public citadin de Millau comme le rural, un public également multigénérationnel, puisqu’il y en a pour tous les âges : chansons pour enfants, diseurs-chanteurs, slam, pop, rap, jazz, incontournables de la chanson française, étoiles montantes… Le tout dans des « tons tantôt sombres, doux, joyeux, intimes, mélancoliques, humoristiques », détaille l’organisation.

Ce dimanche 22 janvier par exemple, Les Givrées proposent, dans la salle des fêtes de Montlaur à 17h, “Le Secret”. Lauréate des Victoires du Jazz 2022, Marion Rampal est accompagnée de Pierre-François Blanchard au piano. Le duo se lance dans une quête poétique, de Verlaine à Schubert, entre composition classique et improvisation jazz.

Le mardi 24 janvier, le festival se déplacera à la salle des fêtes de Roquefort-sur-Soulzon, à 19h, pour “Rue Chocolat”. Ce spectacle de Laurent Montagne raconte l’histoire d’un drôle de jardinier qui fait pousser des chansons dans la tête des enfants.

Le programme complet des Givrées ainsi que les tarifs sont consultables sur le site internet de la Maison du Peuple de Millau.