Aveyron. Des fouilles archéologiques en cours aux Touriès

Des fouilles archéologiques d’été se déroulent au lieu dit Les Touriès en Aveyron jusqu’au 21 août. Elles sont menées par une équipe d’une quinzaine de personnes.

La douzième campagne de fouilles archéologiques est en cours au lieu dit Les Touriès dans le département de l’Aveyron. Elle a débuté le 26 juillet et doit se poursuivre jusqu’au 21 août. Cette campagne se déroule en deux temps. Une première phase a eu lieu durant le mois d’avril. À cause de la crise sanitaire, l’équipe a dû être réduite. Ainsi, une équipe de 15 personnes travaille sur le site.

Ces fouilles archéologiques doivent permettre de comprendre le fonctionnement, l’organisation et l’évolution d’un sanctuaire héroïque archaïque entre les VIIIe et IVe siècles avant Jésus-Christ.

“Sur ce promontoire rocheux, au cœur du cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonts, ont été mises en scène quarante à cinquante stèles et statues de grès qui sont le reflet de plusieurs générations d’élites guerrières régionales qui règnent alors sur leurs territoires du Sud de la France”, raconte le Département de l’Aveyron sur une présentation de cette fouille. “Pour la première fois, ces stèles et statues ne sont pas de simples remplois, plus ou moins symboliques, dans un cadre urbain ou domestique. Elles sont le résultat de manipulations particulières au sein de plusieurs aménagements successifs complexes relevant manifestement de la sphère cultuelle et ou funéraire.”

Les Touries : un site emblématique de fouilles archéologique de l'Aveyron.

En ce moment, l’équipe s’active notamment à dégager une stèle qui aurait été érigée durant le Ve siècle avant Jésus-Christ.