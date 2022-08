Aveyron. D’autres incendies sont à prévoir, selon Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, s’est rendu en Aveyron, où un feu de forêt a détruit plus de 700 hectares, mercredi 10 août.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, durant le Beauvau de la Sécurité en février 2021. Crédit photo : CC BY SA Pierrot75005 – Wikimedia commons

En cette saison estivale 2022, les sapeurs-pompiers sont appelés à lutter contre des feux de forêt et de végétation exceptionnels. C’est le cas en Aveyron et en Lozère où quelque 600 hommes sont mobilisés depuis mardi 9 août. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, s’est d’ailleurs rendu à leurs rencontres mercredi 10 août.

« Je suis venu en Lozère et en Aveyron pour remercier les sapeurs-pompiers qui font un travail remarquable depuis le début de cette saison », a expliqué le ministre. Sur place, il est allé au poste de commandement des sapeurs-pompiers installé au lieu-dit les Bombes, à quelques kilomètres du feu à Mostuéjouls. Là, il a fait un débriefing de la situation avec le colonel Florian Souyris.

A Mostuejouls, je suis venu faire un point sur les incendies qui touchent l’Aveyron et la Lozère et dire ma reconnaissance aux sapeurs-pompiers engagés sur le terrain.

A travers eux, c’est aux 10 000 sapeurs-pompiers mobilisés contre les flammes que je veux dire merci. pic.twitter.com/bMlbrYh6du — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2022

Il en a profité pour demander aux entreprises de faire un effort. « Je lance un appel solennel aux employeurs pour qu’ils libèrent leurs salariés qui sont des sapeurs-pompiers volontaires, pour qu’ils puissent rejoindre leurs collègues sapeurs-pompiers, partout sur le territoire national. C’est un message civique extrêmement important. »

Je lance un appel aux entreprises et employeurs publics pour qu’ils permettent à leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires de rejoindre au plus vite leurs casernes. Notre pays a besoin d’eux devant des feux d’une gravité exceptionnelle. pic.twitter.com/h11ZOPcjgm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2022

Des moyens et la solidarité européenne face au feu en Aveyron

Selon Gérald Darmanin, « la saison des feux va continuer sans doute plusieurs semaines vu l’état de sécheresse de notre pays, vu les vents défavorables, vu le manque de pluie. Il y aura très certainement, pendant ces trois semaines ou pendant ce mois, notamment dans le sud de la France, des feux très importants. »

Le ministre a également évoqué les moyens dont dispose la France pour lutter contre les feux de forêt et de végétation. « Nous avons la flotte la plus moderne d’Europe, nous avons en France renouvelé depuis les cinq dernières années les moyens de la sécurité civile, le budget a augmenté de 44 %. »

Sans oublier de faire des louanges à la solidarité européenne qui entre en jeu pour faire face au feu en Aveyron. « Nous avons fait un appel depuis 48 heures à nos amis européens. Les Suédois nous prêtent dès demain des avions, les Italiens sans doute dans les prochaines heures. » L’an dernier, la France avait prêté des avions à l’Espagne et à la Grèce.