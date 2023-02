Vacances d’hiver en Aveyron : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une nouvelle sélection d’idées de sorties à faire en Aveyron pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver. Vous pouvez par exemple assister à différents carnavals, participer à des ateliers en lien avec l’archéologie, partir à la découverte des produits du terroir ou encore aider les enfants à devenir de véritables aventuriers.

Multipliez les sorties dans les carnavals de l’Aveyron pendant les vacances d’hiver. CC Xavi Cabrera

Participez aux carnavals organisés en Aveyron

En Aveyron, les habitants continuent de célébrer ensemble mardi gras pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver. Profitez de l’occasion pour participer à l’un des carnavals organisés sur le territoire. Comme celui d’Olemps, à quelques kilomètres de Rodez. Le départ du défilé pour les enfants sera donné ce vendredi 3 mars dès 10h devant de la mairie. Le lendemain, vous pouvez aussi assister à la grande parade de Decazeville. À 15h, le cortège, animé par un groupe de musiques brésiliennes, prendra la direction de la grande salle d’exposition le Laminoir où la mairie proposera un goûter gratuit pour les enfants. Puis la journée se terminera par un spectacle de magie qui ravira les petits, comme les plus grands. Le même jour, vous pourrez également participer au concours de déguisements organisé à 19h dans la salle des fêtes de Maleville, près de Villefranche-de-Rouergue.

Enfin, le dimanche 5 mars, vous êtes invités au carnaval d’Entraygues-sur-Truyère. Une maquilleuse sera présente en début d’après-midi sur la place de la République pour que vous puissiez incarner vos personnages favoris. Le départ du défilé sera donné à 15h. Puis l’embrasement de Monsieur Carnaval signera la fin de l’événement, pendant que vous dégusterez un goûter offert par la Ville.

Infos pratiques : Carnaval d’Olemps vendredi 3 mars, 10h, place de la mairie. Carnaval de Decazeville samedi 4 mars, 15h, cour Jean-Macé. Carnaval d”Entraygues-sur-Truyère, dimanche 5 mars, 15h, place de la République.

Dans la peau d’archéologues

Partez à la découverte de l’archéologie en Aveyron. Illustration CC Grianghraf

L’Espace archéologique départemental de Montrozier vous propose de faire connaissance avec le métier d’archéologue au cours de différents ateliers organisés ce mercredi 1er mars. L’occasion d’en apprendre davantage sur le chantier de fouilles des Touriès, de sa découverte jusqu’à l’exposition des pièces retrouvées en son cœur. Vous découvrirez également le matériel utilisé pour les recherches, le travail quotidien sur le chantier, les études réalisées en amont des fouilles (par des anthropologues, des archéozoologues, des céramologues…) et les techniques de restauration de certains vestiges. Enfin, l’animateur vous présentera les principales découvertes archéologues du territoire, comme la villa gallo-romaine de Girmou, le biface en silex de Livinhac…

Le même jour, aux mêmes heures, vous pouvez également participer aux animations proposées pour découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres. Celles-ci prennent la forme de jeux organisés à la médiathèque de Decazeville, durant lesquels votre mission sera de deviner la fonction des objets, datant du Néolithique à l’Antiquité, qui vous seront présentés. Cela peut être des outils, des armes, des parures, des poteries ou bien même des instruments de musique.

Infos pratiques : Médiathèque, 200 place Wilson, Decazeville. Ateliers mercredi 1er mars à 14h30 et 15h30. Gratuits. Réservation au 05 65 43 75 25.

Des sorties à la découverte du patrimoine gastronomique de l’Aveyron

De nombreuses sorties pour découvrir, et déguster, les produits typiques de l’Aveyron pendant les vacances d’hiver. Illustration CC Zoe Schaeffer

Profitez de votre dernière semaine des vacances d’hiver en Aveyron pour partir à la découverte des produits du terroir. À la coopérative fromagère Jeune Montagne située à Laguiole, par exemple. Ici, les professionnels se feront un plaisir de vous conter l’histoire de la filière fromagère dans l’Aubrac, dont les traditions perdurent depuis plus de 500 ans. Suite à cela, vous pénétrerez au cœur de la fromagerie de la coopérative, en passant par une galerie qui surplombe les ateliers et les caves d’affinage. Vous observerez les méthodes de fabrication du fromage Laguiole. Puis vous participerez à leur dégustation.

Les propriétaires de la ferme La Montagnette vous invite également sur leurs terres pour partager leur passion. Ils vous expliqueront en quoi consistent le métier d’éleveur et vous feront visiter l’étable dans laquelle vivent des vaches et des veaux de l’Aubrac. La visite se terminera ici aussi avec une dégustation de charcuterie et d’autres produits directement vendus à la ferme. Enfin, la coopérative fromagère de Thérondels, fondée en 1946 par des producteurs de lait du Carladez, organise des visites et des dégustations gratuites les vendredis et les samedis. Vous y verrez des professionnels en train de préparer des fromages selon des méthodes ancestrales héritées des fromagers du Carladez. Vous découvrirez notamment le fromage “Le Thérondels”, le cantal de Thérondels au lait cru, puis l’aligoté et la tome fraîche de Thérondels.

Infos pratiques : Coopérative fromagère jeune montagne, La Borie Neuve, Laguiole. Visites du lundi au samedi de 8h à 12h, puis de 14h à 18h, et dimanche de 9h à 12h. Gratuites. Ferme La Montagnette, Les Clauzades, Laguiole. Jeudi 2 mars à 17h15. Tarif : 2 euros, gratuit – 12 ans. Réservation au 06 74 18 85 13. Coopérative fromagère de Thérondels, route de Laussac, Thérondels. Visites vendredis et samedis de 9h à 12h. Gratuites. Réservation au 05 65 44 24 32.

Un stage pour devenir un aventurier

Un stage pour que les enfants apprennent à vivre dans la nature. CC Aedrian

L’école des Robinsons, située à Lugan, au sud de Decazeville, organise un stage pour que les enfants deviennent de véritables aventuriers. En petits groupes, ces derniers exploreront pendant deux jours la forêt de la Vaysse, à Cransac-les-Thermes. Ils y apprendront à vivre dans la nature de manière autonome. Pour ce faire, ils découvriront comment construire un abri, allumer un feu sans briquet, purifier de l’eau pour la boire, imaginer des jeux ou encore fabriquer des outils nécessaires à leur survie.

Ces mercredi 1er et samedi 4 mars, l’école des Robinsons les invitent également à participer à une balade dans la nature pour observer les animaux qui pointent le bout de leur museau à l’approche du printemps. « Nous essaierons de comprendre les habitudes et les comportements de la faune printanière tout en essayant de les identifier (traces et indices) », notamment à l’aide d’une paire de jumelles qui leur sera prêtée, expliquent les animateurs. Ces mêmes jours, les enfants peuvent également participer à un atelier de fabrication de jeux grâce à des éléments naturels. Cela pourra être un memory, un chamboule-tout, des cerceaux, un nimbi (avec des baguettes de bois)… Puis, les enfants et les organisateurs y joueront toute l’après-midi.

Infos pratiques : École des Robinsons, Cabelles, Lugan. Stage jeudi 2 et vendredi 3 mars, de 9h à 16h30. Pour les 8 à 12ans. Tarif : 80 euros. Prévoir pique-nique. Programme des ateliers. Tarifs : 10 euros. Réservations au 06 78 84 53 42