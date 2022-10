Sécheresse. Où en sont les restrictions d’eau en Aveyron ?

Les précipitations des dernières semaines permettent une légère amélioration de la situation. Mais des mesures de restrictions d’eau sont toujours en place en Aveyron.

Des restrictions d’eau sont toujours en place en Aveyron, malgré les précipitations des dernières semaines et une amélioration de la situation Photo d’illustration. © Henryk Niestrój / pixabay

Des restrictions d’eau sont toujours en place en Aveyron en ce début de mois d’octobre. Avec la fin de la saison estivale, des vagues de chaleur, et quelques chutes de pluie, la sécheresse ne fait plus les gros titres. Mais la situation des cours d’eau n’est pas encore revenue à un niveau normal.

« L’amélioration constatée reste fragile et ne permet pas d’envisager une levée de restrictions sur les prélèvements et usages de l’eau en eaux superficielles et souterraines », fait savoir la préfecture de l’Aveyron jeudi 6 octobre.

Elle explique que « les précipitations des deux dernières semaines commencent à avoir un effet bénéfique. Néanmoins, la situation reste préoccupante en raison des prévisions météorologiques qui ne laissent pas présager de nouveaux épisodes pluvieux généralisés sur l’ensemble du département en quantité suffisante, ce qui permettrait, a minima, de stabiliser la situation. »

« Cet équilibre reste fragile »

« Concernant les réseaux d’eau potable, la légère amélioration constatée la semaine dernière s’est stabilisée grâce aux dernières précipitations, ce qui permet, à ce jour, d’assouplir les mesures sur l’ensemble du département », ajoute l’autorité.

« Cet équilibre reste fragile, ainsi, bien qu’un allègement des mesures entre en vigueur, il ne permet pas de sortir complètement des restrictions », fait remarquer la préfecture aveyronnaise. En effet, les déficits pluviométriques cumulés depuis le mois de mai sont tels que les dernières précipitations, bien que proches de la normale pour le mois de septembre, ne suffisent pas à un retour à une situation satisfaisante.

Voici les restrictions d’eau en vigueur en Aveyron

Une série de restrictions sont toujours en place en Aveyron.

– Interdiction de laver les véhicules à l’exception des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire ou technique et pour les organismes liés à la sécurité ;

– Interdiction de procéder à la mise à niveau des niveaux des piscines privées de 8 heures à 20 heures ;

– Interdiction de nettoyer ou d’arroser les terrasses, les sols extérieurs et les façades (à l’exception du nettoyage des places après les marchés) ;

– Interdiction d’arroser des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature de 8 heures à 20 heures (les jardins potagers ne sont pas concernés) ;

– Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau. Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement ;

– Interdiction d’arroser les terrains de golf à l’exception des greens et des départs et réduction de leur consommation hebdomadaire d’eau de 60 %.