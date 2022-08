Sécheresse. Allègement des restrictions d’eau en Aveyron

Les précipitations de ces derniers jours permettent un allègement des mesures de restrictions d’eau dans l’Aveyron depuis samedi 27 août.

Les précipitations de ces derniers jours permettent un allègement des mesures de restrictions d’eau dans l’Aveyron depuis samedi 27 août. (CC BY-NC-ND Guillaume Coqueblin / Flickr)

Ce n’est pas encore le bout du tunnel. Cependant, les précipitations des derniers jours permettent un allègement des restrictions d’eau dans l’Aveyron depuis samedi 27 août. Le niveau de vigilance ou d’alerte de certains cours d’eau est abaissé en ce qui concerne les usages à partir des eaux superficielles.

– Lot amont bassin : passage en niveau 2 (alerte renforcée) ;

– Aveyron aval : passage en niveau 2 (alerte renforcée) ;

– Viaur rivière : passage en vigilance ;

– Tarn : passage en niveau 1 (alerte).

– Les restrictions sur les bassins non mentionnés ci-dessus restent inchangées par rapport à la semaine précédente.

« La semaine dernière, le département de l’Aveyron a connu des épisodes orageux qui se sont traduits par une irrégularité des précipitations (de 1 à 30 mm) accompagnées d’un rafraîchissement des températures. Cette lame d’eau a permis de regonfler temporairement les débits de certains cours d’eau », explique la préfecture aveyronnaise.

Les restrictions d’eau maintenues concernantn le prélèvement d’eau potable en Aveyron

« Concernant les prélèvements d’eau potable, la cellule de crise, qui s’est de nouveau réunie ce mardi 23 août 2022, a fait le constat d’une légère baisse des tensions sur les réseaux sans toutefois se traduire par une amélioration notable de la situation. De ce fait, le maintien des dispositions mises en place la semaine dernière restent en vigueur », indique encore la préfecture.

Pour rappel, les prélèvements à partir du réseau d’eau potable pour les usages suivants sont interdits :

– le lavage des véhicules, même dans les stations professionnelles,

– le remplissage des piscines (y compris hors sol), spas et assimilés, quel que soit leur volume d’eau, à usage familial,

– la mise à niveau quotidienne des piscines familiales (y compris hors-sol), spas et assimilés, quel que soit leur volume d’eau,

– les jeux d’eau (ventri-glisse, brumisateurs…),

– l’arrosage des pelouses, espaces verts publics (à l’exception des îlots de fraîcheur) et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature,