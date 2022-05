RN 88. La déviation de Baraqueveille est ouverte à la circulation en Aveyron

La déviation de Baraqueville, sur la RN 88 en Aveyron, est ouverte à la circulation depuis mercredi 11 mai. 20 000 automobilistes vont l’emprunter quotidiennement.

La très attendue déviation de Baraqueville est désormais une réalité. Le doublement de la RN 88 qui relie Rodez et Albi est à présent achevé. La dernière portion, qui contourne le centre du bourg, est ouverte à la circulation depuis mercredi 11 mai.

« La première section entre l’échangeur de Marengo et celui des Molinières a été ouverte en 2019 », rappelle la préfecture d’Occitanie. « L’ouverture à la circulation de la deuxième section du contournement, entre l’échangeur de La Mothe et celui de Marengo, près de Baraqueville, permettra ainsi d’offrir aux usagers un itinéraire de qualité à 2×2 voies sur la totalité de la RN 88 en Aveyron, depuis le Tarn, et jusqu’à Rodez. »

Depuis 30 ans, des élus demandent le doublement de la RN 88. Outre un confort pour les usagers et une amélioration de la fluidité du trafic, la nouvelle infrastructure est bénéfique pour Baraqueville. Le centre du bourg se trouve à présent épargné par la circulation des automobilistes qui emprunte la RN 88. Elle est empruntée par 20 000 véhicules quotidiennement.

Un investissement de 240 millions d’euros pour le doublement de la RN 88 et le contournement de Baraqueville

« Cette opération, inscrite au contrat de plan État-Région, achève l’aménagement global de mise à 2×2 voies de la RN 88 au sud de Rodez comprenant la déviation de Naucelle, inaugurée en 2015, et le contournement de Baraqueville », selon la préfecture. « L’investissement pour l’ensemble de ces opérations a représenté un coût global de 240 millions d’euros, cofinancé par l’État, la Région Occitanie et le Département de l’Aveyron dans le cadre de plusieurs contractualisations successives. »

« La RN 88, qui assure la liaison Toulouse-Lyon, est l’une des liaisons principales de désenclavement routier de l’Aveyron », rappelle Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron. « La poursuite de cet aménagement à 2×2 voies constitue un enjeu essentiel pour le département de l’Aveyron. Pour les Aveyronnais, cet aménagement tant attendu représente un temps de parcours plus optimisé, divisé par deux avec la 2×2 voies, et une amélioration vitale et urgente de la sécurité des usagers. »